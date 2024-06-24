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Главные новости дня: 24 июня

Главные новости дня: 24 июня - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Главные новости дня: 24 июня

В Москву из Севастополя доставили более 20 раненных при ракетной атаке ВСУ. Новые подробности о теракте в Дагестане сообщили в СК. Зеленский сменил еще одного... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Москву из Севастополя доставили более 20 раненных при ракетной атаке ВСУ. Новые подробности о теракте в Дагестане сообщили в СК. Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУ. ЕС определил сумму первого транша для Киева из доходов от замороженных активов России. Армия России наступает на Донбассе в районе нескольких населенных пунктов. В подмосковном Фрязино произошел сильный пожар.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Раненных доставили из Севастополя в МосквуСпецбортом МЧС России в клиники Москвы сегодня доставлены 12 детей и 10 взрослых, получивших ранения при ракетной атаке ВСУ на Севастополь в воскресенье. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила что двое из них – на аппарате ИВЛ. О тяжелом состоянии нескольких пациентов ранее сообщал руководитель сводной бригады федеральных специалистов, которая прибыла в Севастополь ночью и работала в трех больницах города с пострадавшими все время до проведения консилиума. Губернатор Севастополя заявил, что пострадавшие при атаке и семьи погибших получат выплаты. Также о выплатах заявили в Социальном фонде России. Атаку ВСУ на Севастополь в этот день прокомментировали в Кремле, МИД РФ и посольстве России в США. Варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе осудил глава Казахстана. Посла США вызвали в МИД России в связи ракетным ударом по мирному населению Севастополя. А в НАТО высказались о причастности США к удару по Севастополю. Трагедия в ДагестанеУголовное дело, возбужденное Следкомом РФ в связи с трагедией в Дагестане, расследуется по трем статьям, в том числе о хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщили в СУСК России по Республике.Накануне региональный СК сообщал о возбуждении уголовного дела по статье "теракт" по фактам вооруженных нападений боевиков в Дербенте и Махачкале, в результате его погибли и пострадали полицейские и гражданские люди. Теперь стало известно, что к делу добавились еще две статьи. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погибшие в ходе терактов в республике сотрудники полиции достойны быть представленными к государственным наградам."Они проявили себя также мужественно и достойно, как проявляют себя наши бойцы в зоне СВО. Я считаю, что все они достойны представления к государственным наградам Российской Федерации, государственным наградам Республики Дагестан", – сказал Меликов. Зеленский сменил командующего объединенными силами ВСУ"Принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. ЕС принял решение о выплатах ВСУ из доходов от активов РФЕвросоюз утвердил решение направить Украине первый транш в размере 1,4 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ. Об этом заявил глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел стран сообщества."Эти средства будут переданы следующем месяце. Еще миллиард будет передан последующие месяцы", – сообщил Боррель. Армия РФ наступает на ДонбассеРоссийские подразделения улучшили положение по переднему краю, разбив врага под Константиновкой и Курахово, а также Соколом и Торецком в Донецкой Народной Республике. Суточные потери ВСУ здесь превысили тысячу боевиков, а общие на всех направлениях – 1860. Об этом сообщили в Минобороны РФ.На трассе "Таврида" в Крыму произошло смертельное ДТППо данным Госавтоинспекии, авария произошла в районе села Батальное Ленинского района после того, как водитель "Лады Гранты", направлявшейся со стороны Керчи в Феодосию, не справился с управлением, и машина вылетела за пределы дороги."Пассажирка 1974 года смертельно травмирована. Водитель и трое пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести", – сообщили в ГИБДД.

https://crimea.ria.ru/20240624/kriki-do-sikh-por-v-golove-postradavshiy-ob-atake-vsu-na-sevastopol-1138329827.html

https://crimea.ria.ru/20240624/kak-zhivet-sevastopol-posle-raketnogo-udara-terroristov-vsu-1138326609.html

https://crimea.ria.ru/20240624/strashnyy-pozhar-vo-fryazino---chto-izvestno-o-chp-pogibshikh-i-postradavshikh-1138329719.html

https://crimea.ria.ru/20240624/zhdat-li-v-krymu-dozhdey--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1138277726.html

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