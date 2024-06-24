https://crimea.ria.ru/20240624/zelenskiy-naznachil-novogo-komanduyuschego-obedinennymi-silami-vsu-1138332283.html

Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024

Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ

Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на... РИА Новости Крым, 24.06.2024

2024-06-24T20:35

2024-06-24T20:35

2024-06-24T21:05

владимир зеленский

валерий залужный

новости

украина

обстрелы всу

кадровые перестановки

назначения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. При этом президент присвоил экс-главкому звание героя Украины за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".За неделю до этого на CNN вышло интервью с Залужным, в котором он раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании и неудачах на поле боя.В марте украинские СМИ сообщали, что Залужный зимой якобы прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. По сведениям журналистов, он также написал рапорт об увольнении с военной службыПосле своей отставки Залужный практически не появляется на публике, не дает интервью и не делает заявлений.

https://crimea.ria.ru/20240212/-stanet-li-syrskiy-vtorym-zaluzhnym-1134885011.html

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владимир зеленский, валерий залужный, новости, украина, обстрелы всу, кадровые перестановки, назначения