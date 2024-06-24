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Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ
Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ
Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на... РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T20:35
2024-06-24T21:05
владимир зеленский
валерий залужный
новости
украина
обстрелы всу
кадровые перестановки
назначения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. При этом президент присвоил экс-главкому звание героя Украины за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".За неделю до этого на CNN вышло интервью с Залужным, в котором он раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании и неудачах на поле боя.В марте украинские СМИ сообщали, что Залужный зимой якобы прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. По сведениям журналистов, он также написал рапорт об увольнении с военной службыПосле своей отставки Залужный практически не появляется на публике, не дает интервью и не делает заявлений.
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владимир зеленский, валерий залужный, новости, украина, обстрелы всу, кадровые перестановки, назначения
Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ

Зеленский назначил нового командующего объединенными силами ВСУ

20:35 24.06.2024 (обновлено: 21:05 24.06.2024)
 
© CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей ГнатовАндрей Гнатов. Архивное фото
Андрей Гнатов. Архивное фото
© CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей Гнатов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утвердил замену командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова, который заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году.

"Принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля бригадным генералом Андреем Гнатовым", – сказал Зеленский в видео, опубликованном в Telegram-канале.

После увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного в феврале бригадный генерал Гнатов, по данным СМИ, вошел в число пятерых боевых командиров, которые претендовали на руководящие должности в ВСУ, однако назначения не получил.
Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Зеленский назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. При этом президент присвоил экс-главкому звание героя Украины за "выдающиеся личные заслуги и самоотверженное служение украинскому народу".
За неделю до этого на CNN вышло интервью с Залужным, в котором он раскритиковал политическое руководство Украины и фактически обвинил его в срыве мобилизационной компании и неудачах на поле боя.
В марте украинские СМИ сообщали, что Залужный зимой якобы прошел военно-врачебную комиссию, где был признан непригодным для службы в армии. По сведениям журналистов, он также написал рапорт об увольнении с военной службы
После своей отставки Залужный практически не появляется на публике, не дает интервью и не делает заявлений.
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Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйНовостиУкраинаОбстрелы ВСУКадровые перестановкиНазначения
 
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