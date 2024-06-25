https://crimea.ria.ru/20240625/armiya-rossii-poluchila-noveyshie-gaubitsy-malva-1138336821.html

Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"

Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва" - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"

В Вооруженные силы России поставлена партия первых в истории России самоходных колесных гаубиц "Мальва". Об этом сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T08:28

2024-06-25T08:28

2024-06-25T08:52

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

оружие

ростех

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/19/1138337408_0:132:1648:1060_1920x0_80_0_0_c808cdaa848a12b4a9a4f62b20a825f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России поставлена партия первых в истории России самоходных колесных гаубиц "Мальва". Об этом сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех"."Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. Орудие имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.Уточняется также, что артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией - она помещается в грузовую кабину Ил-76."Мальва" успешно прошла государственные испытания в июле 2023 года. Как отмечалось, "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаАрмия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзеВ зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, оружие, ростех, новости сво