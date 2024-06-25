Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"
Российские войска получили партию 152-миллиметровых гаубиц "Мальва" - Ростех
08:28 25.06.2024 (обновлено: 08:52 25.06.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России поставлена партия первых в истории России самоходных колесных гаубиц "Мальва". Об этом сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"Ростех" поставил в армию партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц "Мальва". Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации", - сказано в сообщении корпорации.
"Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. Орудие имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.
Уточняется также, что артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией - она помещается в грузовую кабину Ил-76.
"Мальва" успешно прошла государственные испытания в июле 2023 года. Как отмечалось, "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.
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