Рейтинг@Mail.ru
Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва" - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240625/armiya-rossii-poluchila-noveyshie-gaubitsy-malva-1138336821.html
Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"
Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва" - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"
В Вооруженные силы России поставлена партия первых в истории России самоходных колесных гаубиц "Мальва". Об этом сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T08:28
2024-06-25T08:52
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
оружие
ростех
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/19/1138337408_0:132:1648:1060_1920x0_80_0_0_c808cdaa848a12b4a9a4f62b20a825f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России поставлена партия первых в истории России самоходных колесных гаубиц "Мальва". Об этом сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех"."Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. Орудие имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.Уточняется также, что артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией - она помещается в грузовую кабину Ил-76."Мальва" успешно прошла государственные испытания в июле 2023 года. Как отмечалось, "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войскаАрмия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзеВ зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/19/1138337408_108:0:1521:1060_1920x0_80_0_0_e8f25ba84a869b18b7477a80f33a8b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, оружие, ростех, новости сво
Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"

Российские войска получили партию 152-миллиметровых гаубиц "Мальва" - Ростех

08:28 25.06.2024 (обновлено: 08:52 25.06.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПервая партия самоходных установок "Мальва" передана Минобороны РФ
Первая партия самоходных установок Мальва передана Минобороны РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Вооруженные силы России поставлена партия первых в истории России самоходных колесных гаубиц "Мальва". Об этом сообщает во вторник пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"Ростех" поставил в армию партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц "Мальва". Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации", - сказано в сообщении корпорации.
"Мальва" создана на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. Орудие имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.
Уточняется также, что артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией - она помещается в грузовую кабину Ил-76.
"Мальва" успешно прошла государственные испытания в июле 2023 года. Как отмечалось, "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
Армия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзе
В зону СВО поставили новые бронемашины с "накидками"
 
Министерство обороны РФВооруженные силы РоссииОружиеРостехНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Сколько пострадавших остаются в больницах Севастополя после теракта
10:39Жителей подконтрольной Киеву части ДНР принудительно эвакуируют
10:31Качество морской воды проверяют в Большой Ялте – купание запрещено
10:09Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на Землю
10:02Путин: российские мирные предложения предусматривают завершение конфликта
09:46Стало известно о состоянии раненых при ракетной атаке ВСУ на Севастополь
09:26Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Ростовской области
09:12На месте пожара во Фрязино нашли четырех погибших
08:57Прямое попадание в жилой дом - в селе под Белгородом погибла женщина
08:41Многомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартир
08:39Четверо в реанимации: в Москве рассказали о раненных в Севастополе детях
08:28Армия России получила новейшие гаубицы "Мальва"
08:09У Крымского моста выросла очередь
08:05Незабываемый Шариков и Хоттабыч: памяти Владимира Толоконникова
07:47Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании
07:30Сбиты 30 дронов: подробности атаки на Воронежскую и Белгородскую области
07:09Купить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньше
06:32Взрывы и пожар в Воронежской области: что известно о ночной атаке ВСУ
06:13Шесть дронов атаковали Белгородскую область ночью: есть раненые
06:01Каким должен быть ответ на теракт ВСУ в Крыму – мнения
Лента новостейМолния