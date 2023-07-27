https://crimea.ria.ru/20230727/pervaya-v-rossii-kolesnaya-samokhodnaya-gaubitsa-uspeshno-proshla-ispytaniya-1130325198.html
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T11:14
2023-07-27T11:14
2023-07-27T11:14
ростех
министерство обороны рф
оружие
гаубица "мальва"
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.Как отметили в Ростехе, колесная гаубица более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.Гаубица "Мальва" может стрелять в режиме "одновременного огневого налета", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.Экипаж состоит из пяти человек. способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. А кроме того, помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.Комплекс бортового оборудования облегчает подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции."Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев."Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин
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ростех, министерство обороны рф, оружие, гаубица "мальва", новости, пво
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
Ростех: первая в России колесная самоходная гаубица "Мальва" успешно прошла испытания
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
"152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника", - говорится в сообщении.
Как отметили в Ростехе, колесная гаубица более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.
Гаубица "Мальва" может стрелять в режиме "одновременного огневого налета", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.
Экипаж состоит из пяти человек. способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. А кроме того, помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.
Комплекс бортового оборудования облегчает подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции.
"Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
"Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.
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