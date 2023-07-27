Рейтинг@Mail.ru
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230727/pervaya-v-rossii-kolesnaya-samokhodnaya-gaubitsa-uspeshno-proshla-ispytaniya-1130325198.html
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T11:14
2023-07-27T11:14
ростех
министерство обороны рф
оружие
гаубица "мальва"
новости
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130325074_0:117:1200:792_1920x0_80_0_0_cc8f676024f889aa72e9f980c93c9fce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.Как отметили в Ростехе, колесная гаубица более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.Гаубица "Мальва" может стрелять в режиме "одновременного огневого налета", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.Экипаж состоит из пяти человек. способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. А кроме того, помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.Комплекс бортового оборудования облегчает подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции."Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев."Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1b/1130325074_96:0:1163:800_1920x0_80_0_0_0dc3765ed3352a0923742bf41bfab2aa.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростех, министерство обороны рф, оружие, гаубица "мальва", новости, пво
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания

Ростех: первая в России колесная самоходная гаубица "Мальва" успешно прошла испытания

11:14 27.07.2023
 
© РостехПервая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
© Ростех
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
"152-мм самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" создано на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Артустановка предназначена для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских, ракетных и минометных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника", - говорится в сообщении.
Как отметили в Ростехе, колесная гаубица более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.
Гаубица "Мальва" может стрелять в режиме "одновременного огневого налета", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.
Экипаж состоит из пяти человек. способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. А кроме того, помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.
Комплекс бортового оборудования облегчает подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции.
"Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.
"Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – Мишустин
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
Выпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин
 
РостехМинистерство обороны РФОружиеГаубица "Мальва"НовостиПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Буря накроет Симферополь к вечеру – МЧС
13:34ФСБ пресекла попытку Киева устроить теракт на корабле Черноморского флота
13:18В Симферополе по горячим следам задержаны поджигатели авто
12:5515 лет колонии: агентов украинской разведки осудили за шпионаж
12:31Путин: Россия бесплатно поставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
12:04Шесть человек погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Алтае
11:45Крымский мост закрыли для движения машин
11:27Еще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
11:22Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла вдвое
11:14Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания
10:54Работает "Днепр": ВСУ потеряли на Херсонщине еще 60 боевиков за сутки
10:45Инцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-Кале
10:29Большое отключение воды в Симферополе и по Крыму - причины и адреса
10:20На Крым обрушатся ливни и ураганный ветер - объявлено штормовое
10:08Ракетный удар нанесен по терминалу порта в Одесской области
10:04Крымчанам запретили доступ на Арабатскую стрелку
09:48ФСБ: в Керченском проливе выявили сухогруз со следами взрывчатки в трюме
09:21Афросоюз обсудит с Путиным возобновление зерновой сделки
08:54В Керченском проливе штормовое предупреждение: работа паромов в четверг
08:48Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО
Лента новостейМолния