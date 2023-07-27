https://crimea.ria.ru/20230727/pervaya-v-rossii-kolesnaya-samokhodnaya-gaubitsa-uspeshno-proshla-ispytaniya-1130325198.html

Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания

Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытания

Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T11:14

2023-07-27T11:14

2023-07-27T11:14

ростех

министерство обороны рф

оружие

гаубица "мальва"

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Первая в истории России колесная самоходная гаубица "Мальва", созданная Ростехом, успешно прошла государственные испытания. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.Как отметили в Ростехе, колесная гаубица более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации. Развертывание на позиции, уход с нее и наведение на цель занимают намного меньше времени в сравнении с буксируемыми орудиями.Гаубица "Мальва" может стрелять в режиме "одновременного огневого налета", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели.Экипаж состоит из пяти человек. способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1000 км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. А кроме того, помещается в транспортный самолет Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния.Комплекс бортового оборудования облегчает подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Кроме того, орудие получило автономный энергетический агрегат, который обеспечивает его электричеством на позиции."Гаубица "Мальва" благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы. Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас состоит из нескольких десятков снарядов", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев."Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска.Читайте также на РИА Новости Крым:Объемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы – Путин

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, министерство обороны рф, оружие, гаубица "мальва", новости, пво