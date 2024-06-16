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После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски - РИА Новости Крым, 16.06.2024
После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
В СИЗО Ростовской области проводят обыски после захвата заложников. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T17:39
2024-06-16T17:39
2024-06-16T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В СИЗО Ростовской области проводят обыски после захвата заложников. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.Отмечается, что у заключенных ищут запрещенные предметы.При этом мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что в центре города сняли ограничения проезда – движение машин и общественного транспорта восстановлено в полном объеме.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.
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ростов-на-дону, захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, происшествия, заложники, безопасность, новости
После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
В СИЗО Ростовской области проходят обыски у заключенных
17:39 16.06.2024 (обновлено: 17:44 16.06.2024)