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Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 16.06.2024
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Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 16.06.2024
Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
В духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя осудили захват заложников в ростовском СИЗО и назвали действия захватчиков провокацией и попыткой расшатать... РИА Новости Крым, 16.06.2024
2024-06-16T19:27
2024-06-16T19:27
захват заложников в сизо ростовской области
ростовская область
ростов-на-дону
крым
думк (духовное управление мусульман крыма)
эмирали аблаев
религия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя осудили захват заложников в ростовском СИЗО и назвали действия захватчиков провокацией и попыткой расшатать межнациональный мир в стране.По его словам, расшатать мир между представителями разных религий в России этим событием не удастся."Мы видим, что сегодня не мало тех, кто пытается извне расшатать межнациональное согласие среди народов России, и такими преступлениями они хотят разжечь ненависть среди людей. Благо, сегодня в России государственная межнациональная политика на достаточно высоком уровне и под четким контролем президента", — заключил Аблаев.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Сейчас в здании проходят обыски заключенных.
https://crimea.ria.ru/20240616/opublikovano-video-silovoy-operatsii-v-sizo-rostova-na-donu-1138156907.html
ростовская область
ростов-на-дону
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захват заложников в сизо ростовской области, ростовская область, ростов-на-дону, крым, думк (духовное управление мусульман крыма), эмирали аблаев, религия, общество, новости
Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев осудил захват заложников в ростовском СИЗО

19:27 16.06.2024
 
© РИА Новости . Федор Ларин / Перейти в фотобанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
© РИА Новости . Федор Ларин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя осудили захват заложников в ростовском СИЗО и назвали действия захватчиков провокацией и попыткой расшатать межнациональный мир в стране.
"События в Ростове-на-Дону в день празднования мусульманами одного из главных религиозных праздников Курбан-байрам являются провокацией и никакого отношения к религии не имеют", - цитирует ДУМК слова муфтия Эмирали Аблаева.
По его словам, расшатать мир между представителями разных религий в России этим событием не удастся.
"Мы видим, что сегодня не мало тех, кто пытается извне расшатать межнациональное согласие среди народов России, и такими преступлениями они хотят разжечь ненависть среди людей. Благо, сегодня в России государственная межнациональная политика на достаточно высоком уровне и под четким контролем президента", — заключил Аблаев.
Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Сейчас в здании проходят обыски заключенных.
Видео силовой операции в СИЗО в Ростове-на-Дону
18:24
Опубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону
 
Захват заложников в СИЗО Ростовской областиРостовская областьРостов-на-ДонуКрымДУМК (Духовное управление мусульман Крыма)Эмирали АблаевРелигияОбществоНовости
 
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19:27Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
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