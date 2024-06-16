https://crimea.ria.ru/20240616/muftiy-kryma-nazval-provokatsiey-zakhvat-zalozhnikov-v-sizo-v-kurban-bayram-1138157508.html

Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам

Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам

В духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя осудили захват заложников в ростовском СИЗО и назвали действия захватчиков провокацией и попыткой расшатать... РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T19:27

2024-06-16T19:27

2024-06-16T19:27

захват заложников в сизо ростовской области

ростовская область

ростов-на-дону

крым

думк (духовное управление мусульман крыма)

эмирали аблаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. В духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя осудили захват заложников в ростовском СИЗО и назвали действия захватчиков провокацией и попыткой расшатать межнациональный мир в стране.По его словам, расшатать мир между представителями разных религий в России этим событием не удастся."Мы видим, что сегодня не мало тех, кто пытается извне расшатать межнациональное согласие среди народов России, и такими преступлениями они хотят разжечь ненависть среди людей. Благо, сегодня в России государственная межнациональная политика на достаточно высоком уровне и под четким контролем президента", — заключил Аблаев.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Сейчас в здании проходят обыски заключенных.

https://crimea.ria.ru/20240616/opublikovano-video-silovoy-operatsii-v-sizo-rostova-na-donu-1138156907.html

ростовская область

ростов-на-дону

крым

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