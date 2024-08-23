https://crimea.ria.ru/20240823/fsin-rasskazali-o-zhertvakh-prestupnikov-v-ik-pod-volgogradom-1139831001.html

Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН

Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН

В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T18:14

2024-08-23T18:14

2024-08-23T18:27

захват заложников в колонии в волгоградской области

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фсин

уфсин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - Новости Крыма. В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской области. Четверым сотрудникам террористы нанесли колото-резаные раны, в результате чего трое из них скончались.Остальные четверо оказали сопротивление и были госпитализированы, но один из них скончался в больнице, говорится в сообщении. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Среди сотрудников, которые участвовали в операции, пострадавших нет.В ведомстве обещают оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянииЧетверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированыЗахватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме

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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, фсин, уфсин, новости