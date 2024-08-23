Рейтинг@Mail.ru
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/fsin-rasskazali-o-zhertvakh-prestupnikov-v-ik-pod-volgogradom-1139831001.html
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T18:14
2024-08-23T18:27
захват заложников в колонии в волгоградской области
волгоградская область
волгоград
фсин
уфсин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/03/1117730319_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a588af88470755fe7b4b2ab7d1e1b92e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - Новости Крыма. В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской области. Четверым сотрудникам террористы нанесли колото-резаные раны, в результате чего трое из них скончались.Остальные четверо оказали сопротивление и были госпитализированы, но один из них скончался в больнице, говорится в сообщении. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Среди сотрудников, которые участвовали в операции, пострадавших нет.В ведомстве обещают оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянииЧетверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированыЗахватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме
волгоградская область
волгоград
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111773/03/1117730319_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_11953ccd6fe6650891f59c9c38227588.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, фсин, уфсин, новости
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН

Четверо из восьми захваченных в ИК-19 погибли и четверо пострадали - ФСИН

18:14 23.08.2024 (обновлено: 18:27 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкФургон ФСИН
Фургон ФСИН - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - Новости Крыма. В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской области. Четверым сотрудникам террористы нанесли колото-резаные раны, в результате чего трое из них скончались.
Остальные четверо оказали сопротивление и были госпитализированы, но один из них скончался в больнице, говорится в сообщении.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы", - сообщили в УФСИН.
В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Среди сотрудников, которые участвовали в операции, пострадавших нет.
"Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении
В ведомстве обещают оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы
Захватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме
 
Захват заложников в колонии в Волгоградской областиВолгоградская областьВолгоградФСИНУФСИННовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
19:19В Крыму в выходные будет жарко и солнечно
19:05В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19
18:46Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
18:14Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
18:01После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие
17:52На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
17:47Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО
17:21Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
17:16Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта
17:08Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд
16:51ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
16:12Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
15:54Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
15:5329 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
15:36ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
15:36ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
15:25Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
15:17Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии
15:01Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
Лента новостейМолния