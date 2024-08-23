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Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T18:14
2024-08-23T18:14
2024-08-23T18:27
захват заложников в колонии в волгоградской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - Новости Крыма. В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской области. Четверым сотрудникам террористы нанесли колото-резаные раны, в результате чего трое из них скончались.Остальные четверо оказали сопротивление и были госпитализированы, но один из них скончался в больнице, говорится в сообщении. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Среди сотрудников, которые участвовали в операции, пострадавших нет.В ведомстве обещают оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянииЧетверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированыЗахватившие заложников в ростовском СИЗО ликвидированы при штурме
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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, фсин, уфсин, новости
Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
Четверо из восьми захваченных в ИК-19 погибли и четверо пострадали - ФСИН
18:14 23.08.2024 (обновлено: 18:27 23.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - Новости Крыма. В исправительной колонии №19 четверо преступников захватили в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных, сообщает УФСИН по Волгоградской области. Четверым сотрудникам террористы нанесли колото-резаные раны, в результате чего трое из них скончались.
Остальные четверо оказали сопротивление и были госпитализированы, но один из них скончался в больнице, говорится в сообщении.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы", - сообщили в УФСИН.
В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осужденных. Среди сотрудников, которые участвовали в операции, пострадавших нет.
"Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении
В ведомстве обещают оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.
23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников
. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы
в Суровикинскую ЦРБ.
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