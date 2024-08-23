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По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.08.2024
По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
рым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:58
2024-08-23T13:58
2024-08-23T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме.Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.В начале лета заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
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севастополь, новости, новости крыма, захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоград, волгоградская область
По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в колонии
13:58 23.08.2024 (обновлено: 14:10 23.08.2024)