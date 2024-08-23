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По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.08.2024
По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело
рым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме. РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T13:58
2024-08-23T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме.Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.В начале лета заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
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По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело

В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в колонии

13:58 23.08.2024 (обновлено: 14:10 23.08.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме.
Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ", - говорится в сообщении.
Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.
В начале лета заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.
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СевастопольНовостиНовости КрымаЗахват заложников в колонии в Волгоградской областиВолгоградВолгоградская область
 
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