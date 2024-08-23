https://crimea.ria.ru/20240823/po-faktu-zakhvata-zalozhnikov-v-kolonii-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-1139823479.html

По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело

По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.08.2024

По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное дело

рым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме. РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T13:58

2024-08-23T13:58

2024-08-23T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. По факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме.Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, уточнили в пресс-службе.В начале лета заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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