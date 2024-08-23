https://crimea.ria.ru/20240823/dvoe-ranenykh-sotrudnikov-ufsin-v-tyazhelom-sostoyanii--1139826925.html

Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии

Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:54

2024-08-23T15:54

2024-08-23T16:12

захват заложников в колонии в волгоградской области

волгоградская область

новости

происшествия

россия

фсин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие.По словам Себелева, в настоящее время в районной больнице врачи оперируют пострадавших. "Медицинская служба Суровикинского района усилена двумя хирургическими бригадами из областного центра, одной бригадой хирургической из Колачевской ЦРБ. (Прибыли) три бригады скорой медицинской помощи территориального центра медицины катастроф", - уточнил руководитель. Кроме того, для эвакуации пострадавших в областной центр прибыл вертолет. По словам Себелева, в медучреждении сейчас достаточное количество медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови. "Оказание помощи пострадавшим находится под контролем", - заверил он.Ранее о том, что в Суровикинскую ЦРБ госпитализированы четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, по его словам, в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложниковПо факту захвата заложников заведено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонииБастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонииЗаключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые

волгоградская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, новости, происшествия, россия, фсин