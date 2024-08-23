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Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:54
2024-08-23T16:12
захват заложников в колонии в волгоградской области
волгоградская область
новости
происшествия
россия
фсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие.По словам Себелева, в настоящее время в районной больнице врачи оперируют пострадавших. "Медицинская служба Суровикинского района усилена двумя хирургическими бригадами из областного центра, одной бригадой хирургической из Колачевской ЦРБ. (Прибыли) три бригады скорой медицинской помощи территориального центра медицины катастроф", - уточнил руководитель. Кроме того, для эвакуации пострадавших в областной центр прибыл вертолет. По словам Себелева, в медучреждении сейчас достаточное количество медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови. "Оказание помощи пострадавшим находится под контролем", - заверил он.Ранее о том, что в Суровикинскую ЦРБ госпитализированы четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, по его словам, в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложниковПо факту захвата заложников заведено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонииБастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонииЗаключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
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Новости
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РИА Новости Крым
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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, новости, происшествия, россия, фсин
Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии

Двое раненых сотрудников УФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии - власти

15:54 23.08.2024 (обновлено: 16:12 23.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками как средней степени тяжести. Об этом рассказал журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев.
В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие.
"В ЦРБ Суровикинского района поступило четыре пострадавших работника УФСИН. Два человека находятся в тяжелом состоянии, два человека в состоянии средней степени тяжести", - сказал он, видео опубликовано в официальном Telegram-канале администрации Волгоградской области.
По словам Себелева, в настоящее время в районной больнице врачи оперируют пострадавших.
"Медицинская служба Суровикинского района усилена двумя хирургическими бригадами из областного центра, одной бригадой хирургической из Колачевской ЦРБ. (Прибыли) три бригады скорой медицинской помощи территориального центра медицины катастроф", - уточнил руководитель.
Кроме того, для эвакуации пострадавших в областной центр прибыл вертолет.
По словам Себелева, в медучреждении сейчас достаточное количество медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови.
"Оказание помощи пострадавшим находится под контролем", - заверил он.
Ранее о том, что в Суровикинскую ЦРБ госпитализированы четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Кроме того, по его словам, в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников
По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
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Захват заложников в колонии в Волгоградской областиВолгоградская областьНовостиПроисшествияРоссияФСИН
 
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