https://crimea.ria.ru/20240823/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-zakhvate-zalozhnikov-v-kolonii-1139824750.html
Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии
Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад по уголовному делу о захвате заложников в исправительной колонии в Суровикино. Об этом... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T14:36
2024-08-23T14:36
2024-08-23T14:39
захват заложников в колонии в волгоградской области
новости
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад по уголовному делу о захвате заложников в исправительной колонии в Суровикино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области.Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии строгого режиа №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное делоПосле захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
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РИА Новости Крым
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захват заложников в колонии в волгоградской области, новости, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Бастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонии
Председатель СК затребовал доклад по делу о захвате заложников в Волгоградской области
14:36 23.08.2024 (обновлено: 14:39 23.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад по уголовному делу о захвате заложников в исправительной колонии в Суровикино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
СК возбудил уголовное дело
по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области.
Ранее сообщалось
, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии строгого режиа №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.
По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.
В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники
двух сотрудников учреждения.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
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