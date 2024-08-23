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Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии
Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T15:17
2024-08-23T15:19
владимир путин (политик)
захват заложников в колонии в волгоградской области
волгоградская область
волгоград
происшествия
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.Также президент сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии.СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области.Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии строгого режима №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное делоПосле захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, происшествия, новости
Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии

Путин поручил оценить ситуацию в колонии в Волгограде главам силовых ведомств

15:17 23.08.2024 (обновлено: 15:19 23.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© POOL
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СИФМЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.
Также президент сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии.
"Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министров МВД, директора ФСБ. <…> А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный Владимиров Александровичем Колокольцевым", - сказал Путин в начале совещания в пятницу.
СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии строгого режима №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.
По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.
В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
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Владимир Путин (политик)Захват заложников в колонии в Волгоградской областиВолгоградская областьВолгоградПроисшествияНовости
 
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