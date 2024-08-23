https://crimea.ria.ru/20240823/putin-poruchil-glavam-silovykh-vedomstv-otsenit-situatsiyu-v-kolonii--1139825884.html

Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии

Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T15:17

2024-08-23T15:17

2024-08-23T15:19

владимир путин (политик)

захват заложников в колонии в волгоградской области

волгоградская область

волгоград

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/14/1139743781_199:0:2892:1515_1920x0_80_0_0_cf19811472e6ba173495d8e49f9ab00f.jpg

СИФМЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.Также президент сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии.СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в одной из исправительных колоний в Волгоградской области.Ранее сообщалось, что заключенные, находящиеся в исправительной колонии строгого режима №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, вооруженные ножами, взяли в заложники несколько человек.По информации Федеральной службы исполнения наказания, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.В июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:По факту захвата заложников в колонии СК возбудил уголовное делоПосле захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН

волгоградская область

волгоград

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, происшествия, новости