https://crimea.ria.ru/20240823/chetvero-ranennykh-zaklyuchennymi-sotrudnikov-ufsin-gospitalizirovany-1139824995.html
Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы
Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы
Четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T14:44
2024-08-23T14:44
2024-08-23T15:29
захват заложников в колонии в волгоградской области
волгоградская область
андрей бочаров
происшествия
новости
фсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Он отметил, что сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно. Кроме того, по словам Бочарова, в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. "Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет", - заверил глава региона. Ранее днем в пятницу заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20240823/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-zakhvate-zalozhnikov-v-kolonii-1139824750.html
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РИА Новости Крым
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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, андрей бочаров, происшествия, новости, фсин
Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы
Четверо раненых сотрудников УФСИН в Волгоградской области госпитализированы - губернатор
14:44 23.08.2024 (обновлено: 15:29 23.08.2024)