https://crimea.ria.ru/20240823/chetvero-ranennykh-zaklyuchennymi-sotrudnikov-ufsin-gospitalizirovany-1139824995.html

Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы

Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Четверо раненных заключенными сотрудников УФСИН госпитализированы

Четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T14:44

2024-08-23T14:44

2024-08-23T15:29

захват заложников в колонии в волгоградской области

волгоградская область

андрей бочаров

происшествия

новости

фсин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.Он отметил, что сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно. Кроме того, по словам Бочарова, в регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. "Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет", - заверил глава региона. Ранее днем в пятницу заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН выехала в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20240823/bastrykin-zatreboval-doklad-po-delu-o-zakhvate-zalozhnikov-v-kolonii-1139824750.html

волгоградская область

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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, андрей бочаров, происшествия, новости, фсин