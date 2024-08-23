После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие
Бочаров: после захвата заложников в Волгоградской области есть погибшие
18:01 23.08.2024 (обновлено: 18:06 23.08.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.
"В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка", - заявил он.
По словам губернатора, правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.
В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
Это не первый захват заложников в пенитенциарном учреждении в России в этом году. Так, в июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. У закаченных при себе были топоры, ножи и резиновые дубинки. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.
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