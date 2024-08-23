https://crimea.ria.ru/20240823/posle-zakhvata-zalozhnikov-v-kolonii-v-volgogradskoy-oblasti-est-pogibshie-1139830777.html

После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие

После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.08.2024

После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие

После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T18:01

2024-08-23T18:01

2024-08-23T18:06

захват заложников в колонии в волгоградской области

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.По словам губернатора, правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.Это не первый захват заложников в пенитенциарном учреждении в России в этом году. Так, в июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. У закаченных при себе были топоры, ножи и резиновые дубинки. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам

https://crimea.ria.ru/20240823/zakhvat-zalozhnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139829498.html

волгоградская область

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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, новости