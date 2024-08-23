Рейтинг@Mail.ru
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/posle-zakhvata-zalozhnikov-v-kolonii-v-volgogradskoy-oblasti-est-pogibshie-1139830777.html
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие - РИА Новости Крым, 23.08.2024
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T18:01
2024-08-23T18:06
захват заложников в колонии в волгоградской области
волгоградская область
волгоград
андрей бочаров
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025379_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fe202e088ac37ef0fb2231c2bb66233a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.По словам губернатора, правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.Это не первый захват заложников в пенитенциарном учреждении в России в этом году. Так, в июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. У закаченных при себе были топоры, ножи и резиновые дубинки. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыскиВ заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИНМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
https://crimea.ria.ru/20240823/zakhvat-zalozhnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139829498.html
волгоградская область
волгоград
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/16/1123025379_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e19b8eed6545bc7769e0d8c41474a639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, новости
После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие

Бочаров: после захвата заложников в Волгоградской области есть погибшие

18:01 23.08.2024 (обновлено: 18:06 23.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы, приводятся слова губернатора Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.
"В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка", - заявил он.
По словам губернатора, правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.
В пятницу днем заключенные колонии строгого режима №19 Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
По информации губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, четверо пострадавших в колонии строгого режима №19 сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
Это не первый захват заложников в пенитенциарном учреждении в России в этом году. Так, в июне заключенные следственного изолятора (СИЗО) в Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников учреждения.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. У закаченных при себе были топоры, ножи и резиновые дубинки. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН.
Читайте также на РИА Новости Крым:
После захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
В заложники в ростовском СИЗО попал глава оперативного управления УФСИН
Муфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрам
Захват заложников в волгоградской ИК
17:21
Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
 
Захват заложников в колонии в Волгоградской областиВолгоградская областьВолгоградАндрей БочаровНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45В центре Симферополя ограничат движение на трое суток
19:19В Крыму в выходные будет жарко и солнечно
19:05В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19
18:46Курская битва - история переломного сражения Великой Отечественной
18:14Четыре человека погибли в ИК под Волгоградом - ФСИН
18:01После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшие
17:52На набережной Ялты появился памятник ялтинскому Хатико
17:47Погиб под Курском: в Крыму простились в участников СВО
17:21Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
17:16Энергоблок Ростовской АЭС отключен из-за выявленного дефекта
17:08Брала взятки: экс-налоговый инспектор в Севастополе пойдет под суд
16:51ВСУ потеряли более 16 тысяч боевиков за неделю
16:12Сбиты два самолета и четыре вертолета ВВС Украины
15:54Двое раненых сотрудников ФСИН в Волгоградской области в тяжелом состоянии
15:5329 украинских боевиков сдались в плен ВС РФ
15:36ВС РФ нанесли 16 групповых ударов по целям на Украине
15:36ВСУ ударили по Энергодару – повреждена инфраструктура
15:25Еще две тысячи человек покинули приграничье Курской области – МЧС
15:17Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии
15:01Семь тысяч пострадавших в Курской области получили выплаты – МЧС
Лента новостейМолния