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Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно - РИА Новости Крым, 21.09.2024
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Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно
Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно - РИА Новости Крым, 21.09.2024
Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно
Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Об этом со ссылкой на комитет уголовно исполнительной системы РИА Новости Крым, 21.09.2024
2024-09-21T09:51
2024-09-21T10:02
происшествия
казахстан
новости
безопасность
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Об этом со ссылкой на комитет уголовно исполнительной системы МВД республики пишет РИА Новости.Отмечается, что двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.В пресс-службе добавили, что в учреждении находится председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) и Национальной гвардии, а также надзорные органы.В данный момент ситуация стабилизирована.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников. По информации регионального УФСИН, четверо преступников взяли в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшиеНачальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗОВыжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег
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РИА Новости Крым
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60
происшествия, казахстан, новости, безопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), уголовный кодекс
Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно

Три силовика пострадали во время бунта заключенных колонии в Казахстане

09:51 21.09.2024 (обновлено: 10:02 21.09.2024)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Об этом со ссылкой на комитет уголовно исполнительной системы МВД республики пишет РИА Новости.
Отмечается, что двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.
"В учреждении Туркестанской области часть осужденных выразила неповиновение в связи с несогласием с режимом содержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 428 УК РК", - говорится в сообщении комитета.
В пресс-службе добавили, что в учреждении находится председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) и Национальной гвардии, а также надзорные органы.
В данный момент ситуация стабилизирована.
23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников.
По информации регионального УФСИН, четверо преступников взяли в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.
В результате погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
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