https://crimea.ria.ru/20240921/bunt-zaklyuchennykh-v-kolonii-kazakhstana---chto-izvestno-1140507214.html

Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно

Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно - РИА Новости Крым, 21.09.2024

Бунт заключенных в колонии Казахстана - что известно

Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Об этом со ссылкой на комитет уголовно исполнительной системы РИА Новости Крым, 21.09.2024

2024-09-21T09:51

2024-09-21T09:51

2024-09-21T10:02

происшествия

казахстан

новости

безопасность

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Три силовика пострадали в результате бунта заключенных в колонии Туркестанской области Казахстана. Об этом со ссылкой на комитет уголовно исполнительной системы МВД республики пишет РИА Новости.Отмечается, что двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исправительной системы получили незначительные телесные повреждения. Им оказана медицинская помощь.В пресс-службе добавили, что в учреждении находится председатель комитета, руководство, личный состав местного департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) и Национальной гвардии, а также надзорные органы.В данный момент ситуация стабилизирована.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии захватили заложников. По информации регионального УФСИН, четверо преступников взяли в заложники восьмерых сотрудников колонии и четверых осужденных.В результате погибли сотрудники колонии. При проведении операции по освобождению заложников все преступники ликвидированы. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После захвата заложников в колонии в Волгоградской области есть погибшиеНачальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗОВыжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег

казахстан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казахстан, новости, безопасность, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), уголовный кодекс