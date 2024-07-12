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Начальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗО - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Начальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗО
Начальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗО - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Начальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗО
Начальник ростовского ГУФСИН и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, еще четверо сотрудников уволены и 16 привлечены к... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T08:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Начальник ростовского ГУФСИН и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, еще четверо сотрудников уволены и 16 привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Уточняется, что подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель.Материалы, касающиеся выявленных нарушений, направлены в Следком и Генпрокуратуру России.В Ростовскую область области направлена группа опытных сотрудников ФСИН России, им предстоит стабилизировать работу на месте и оказать практическою помощи коллегам в регионе.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следком возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников". В числе заложников был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побегМуфтий Крыма назвал провокацией захват заложников в СИЗО в Курбан-байрамОпубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону
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фсин, уфсин, ростов-на-дону, ростовская область, новости
Начальник ГУФСИН в Ростове ушел с поста после захвата заложников в СИЗО

В Ростове руководство ГУФСИН подало в отставку после захвата заложников в СИЗО

08:57 12.07.2024 (обновлено: 08:58 12.07.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСледственный изолятор
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Начальник ростовского ГУФСИН и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО, еще четверо сотрудников уволены и 16 привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
"Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку в связи с захватом заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области 16.06.2024, по результатам которой принято решение об увольнении 4 сотрудников и привлечении к дисциплинарной ответственности 16 сотрудников ГУФСИН и СИЗО", - говорится в официальном Telegram-канале ФСИН
Уточняется, что подали в отставку начальник ГУФСИН России по Ростовской области и его первый заместитель.
Материалы, касающиеся выявленных нарушений, направлены в Следком и Генпрокуратуру России.
В Ростовскую область области направлена группа опытных сотрудников ФСИН России, им предстоит стабилизировать работу на месте и оказать практическою помощи коллегам в регионе.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следком возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников". В числе заложников был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
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