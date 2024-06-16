https://crimea.ria.ru/20240616/opublikovano-video-silovoy-operatsii-v-sizo-rostova-na-donu-1138156907.html

Опубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону

Опубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону - РИА Новости Крым, 16.06.2024

Опубликовано видео силовой операции в СИЗО Ростова-на-Дону

Видео с места проведения силовой операции по освобождению заложников в СИЗО Ростовской области опубликовала Росгвардия. РИА Новости Крым, 16.06.2024

2024-06-16T18:24

2024-06-16T18:24

2024-06-16T18:24

ростов-на-дону

захват заложников в сизо ростовской области

ростовская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Видео с места проведения силовой операции по освобождению заложников в СИЗО Ростовской области опубликовала Росгвардия. На кадрах видно, как бойцы заходят на территорию СИЗО. В это же время туда заезжает машина скорой помощи. Позже из ворот выходят сотрудники учреждения в сопровождении силовиков.Утром в воскресенье пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Сейчас в здании проходят обыски заключенных.

https://crimea.ria.ru/20240616/posle-zakhvata-zalozhnikov-v-rostovskom-sizo-prokhodyat-obyski-1138155809.html

ростов-на-дону

ростовская область

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