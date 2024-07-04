https://crimea.ria.ru/20240704/vyzhivshemu-zakhvatchiku-zalozhnikov-v-rostovskom-sizo-vmenyayut-pobeg-1138602065.html

Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег

Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег - РИА Новости Крым, 04.07.2024

Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег

Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации... РИА Новости Крым, 04.07.2024

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:34

2024-07-04T16:38

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захват заложников в сизо ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию, сообщает пресс-служба судов Ростовской области.В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них – Даниил Камнев – выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников".Утром 16 июня пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Сейчас в здании проходят обыски заключенных.

https://crimea.ria.ru/20240616/opublikovano-video-silovoy-operatsii-v-sizo-rostova-na-donu-1138156907.html

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ростов-на-дону, суд, новости, происшествия, захват заложников в сизо ростовской области