Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег
Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию
16:34 04.07.2024 (обновлено: 16:38 04.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл - РИА Новости Крым. Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию, сообщает пресс-служба судов Ростовской области.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них – Даниил Камнев – выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников".
"Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 (Захват заложников), частью 3 статьи 313 (Побег из-под стражи), частью 3 статьи 321 (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) УК РФ", – говорится в сообщении суда.
Утром 16 июня пресс-служба главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области сообщила, что заключенные СИЗО захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Среди них был и начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма.
Захватчиков было шестеро, они отбывали наказание по террористическим статьям. Заключенные были вооружены топорами, ножами и резиновыми дубинками. Они требовали транспорт и возможность покинуть СИЗО. По факту захвата заложников в следственном изоляторе Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело.
Все захватчики были ликвидированы во время штурма. Заложники освобождены, они не пострадали. При штурме легкое ранение получил сотрудник ФСИН. Сейчас в здании проходят обыски заключенных.