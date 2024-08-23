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В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19 - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19
В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19 - РИА Новости Крым, 23.08.2024
В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19
В результате захвата заложников в колонии № 19 в городе Суровикино погибло трое сотрудников, а не четверо, уточнили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T19:05
2024-08-23T19:15
захват заложников в колонии в волгоградской области
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новости
фсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В результате захвата заложников в колонии № 19 в городе Суровикино погибло трое сотрудников, а не четверо, уточнили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.Вместе с тем в Комитете здравоохранения Волгоградской области утверждают, что количество госпитализированных сотрудников колонии увеличилось до пяти, и последнего доставленного в медучреждение пострадавшего не спасли."Число пострадавших результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось", - говорится в сообщении.Четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Двое пациентов остаются в Суровикинской ЦРБ, местная команда медиков усилена дополнительными профильными специалистами."Двое доставлены в опорные медучреждения Волгограда: областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи № 25. В Суровикино на дежурстве остается второй борт санавиации с реаниматологом", - информирует комитет здравоохранения области.23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонииБастрыкин затребовал доклад по делу о захвате заложников в колонииПосле захвата заложников в ростовском СИЗО проходят обыски
https://crimea.ria.ru/20240823/zakhvat-zalozhnikov-v-kolonii-pod-volgogradom-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1139829498.html
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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, новости, фсин, уфсин
В УФСИН уточнили количество погибших сотрудников ИК-19

Во ФСИН уточнили количество погибших при захвате заложников в ИК-19 сотрудников

19:05 23.08.2024 (обновлено: 19:15 23.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. В результате захвата заложников в колонии № 19 в городе Суровикино погибло трое сотрудников, а не четверо, уточнили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний.
"По уточненным данным, погибших сотрудников трое. Четвертый выжил", - говорится в сообщении.
Вместе с тем в Комитете здравоохранения Волгоградской области утверждают, что количество госпитализированных сотрудников колонии увеличилось до пяти, и последнего доставленного в медучреждение пострадавшего не спасли.
"Число пострадавших результате ЧП и доставленных в медучреждение сотрудников УФСИН возросло до пяти. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти последнего доставленного пострадавшего не удалось", - говорится в сообщении.
Четверым пострадавшим сотрудникам колонии продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Двое пациентов остаются в Суровикинской ЦРБ, местная команда медиков усилена дополнительными профильными специалистами.
"Двое доставлены в опорные медучреждения Волгограда: областную больницу № 1 и больницу скорой медицинской помощи № 25. В Суровикино на дежурстве остается второй борт санавиации с реаниматологом", - информирует комитет здравоохранения области.
23 августа заключенные исправительной колонии №19 Волгоградской области захватили заложников. Захватчики действовали во время заседания дисциплинарной комиссии.
Группа центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для проведения проверки. По факту захвата заложников заведено уголовное дело.
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