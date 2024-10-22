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Работник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого
Работник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого - РИА Новости Крым, 22.10.2024
Работник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого
33-летний житель Севастополя избил знакомого монтировкой на одной из местных станций техобслуживания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, за это он... РИА Новости Крым, 22.10.2024
2024-10-22T16:21
2024-10-22T16:21
2024-10-22T16:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым. 33-летний житель Севастополя избил знакомого монтировкой на одной из местных станций техобслуживания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры города, за это он получил условный срок.По данным надзорного ведомства, в апреле 2024 года работник станции технического обслуживания на Столетовском проспекте поссорился со своим знакомым.Суд признал фигуранта виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. С учетом наличия у нападавшего трех маленьких детей, он получил 1 год условно с аналогичным испытательным сроком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверкаВ Судаке двое мужчин получили срок за грабеж прохожих в канун Нового годаТрое заключенных избили сотрудников колонии на Кубани – приговор суда
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новости крыма, происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя, общество, крым
Работник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого
Прокуратура: работник СТО в Севастополе избил знакомого монтировкой
16:21 22.10.2024 (обновлено: 16:44 22.10.2024)