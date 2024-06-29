https://crimea.ria.ru/20240629/golyy-muzhchina-izbil-dvukh-pensionerok-v-sevastopole--provoditsya-proverka-1138453279.html

Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка

Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка

Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум местным жительницам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T11:52

2024-06-29T11:52

2024-06-29T14:04

полиция севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум местным жительницам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.27 июня в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в районе "Воронцовского рынка" по проспекту Победы неизвестный обнаженный мужчина избивает двух пожилых женщин, сообщили в ведомстве.Сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства инцидента и события, которые ему способствовали, изучить личность фигуранта, его возможную причастность к совершению иных правонарушений и преступленийВ начале июня группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя. Инцидент произошел вечеом в одном из центральных парков с детскими аттракционами.В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин до смерти избил сожительницу из ревностиВ Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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