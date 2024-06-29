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Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка - РИА Новости Крым, 29.06.2024
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Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка
Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка
Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум местным жительницам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T11:52
2024-06-29T14:04
полиция севастополя
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум местным жительницам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.27 июня в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в районе "Воронцовского рынка" по проспекту Победы неизвестный обнаженный мужчина избивает двух пожилых женщин, сообщили в ведомстве.Сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства инцидента и события, которые ему способствовали, изучить личность фигуранта, его возможную причастность к совершению иных правонарушений и преступленийВ начале июня группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя. Инцидент произошел вечеом в одном из центральных парков с детскими аттракционами.В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанин до смерти избил сожительницу из ревностиВ Крыму 14-летнего школьника будут судить за жестокое избиение юноши Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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полиция севастополя, происшествия, новости, севастополь, прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма
Голый мужчина избил двух пенсионерок в Севастополе – проводится проверка

В Севастополе обнаженный мужчина избил двух пенсионерок – проводится проверка

11:52 29.06.2024 (обновлено: 14:04 29.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по факту причинения мужчиной телесных повреждений двум местным жительницам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
27 июня в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение о том, что в районе "Воронцовского рынка" по проспекту Победы неизвестный обнаженный мужчина избивает двух пожилых женщин, сообщили в ведомстве.
"На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали 34-летнего мужчину, находившегося в неадекватном состоянии, и передали его медикам. Потерпевшим также была оказана медицинская помощь", – сообщили в полиции.
Сотрудники ОМВД России по Нахимовскому району проводят по данному факту проверку. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в полиции.
Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил в рамках уголовного дела установить все обстоятельства инцидента и события, которые ему способствовали, изучить личность фигуранта, его возможную причастность к совершению иных правонарушений и преступлений
В начале июня группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя. Инцидент произошел вечеом в одном из центральных парков с детскими аттракционами.
В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых – несовершеннолетние.
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