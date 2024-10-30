https://crimea.ria.ru/20241030/zhitel-kryma-izbil-i-pokhitil-znakomogo---delo-2015-goda-ushlo-v-sud-1141472285.html

Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд

Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд

Житель Крыма избил и похитил знакомого, и удерживал его в нежилой постройке под Симферополем. Инцидент произошел девять лет назад и сейчас дело доведено до... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T14:17

2024-10-30T14:17

2024-10-30T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Житель Крыма избил и похитил знакомого, и удерживал его в нежилой постройке под Симферополем. Инцидент произошел девять лет назад и сейчас дело доведено до суда, сообщает пресс-служба крымского главка Следкома России.По версии следствия, в сентябре 2015 года 48-летний обвиняемый избил родственника бывшей супруги, который препятствовал его общению с детьми, связал мужчину и, угрожая ножом, усадил в автомобиль и увез от подъезда дома, где проживал потерпевший, в нежилую постройку в Симферопольском районе, откуда впоследствии мужчина смог убежать.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый объявлен в международный розыск. В этой связи обвинительное заключение надзорного ведомства в его отношении Железнодорожный районный суд крымской столицы рассмотрит заочно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательствоВ России выросло число особо тяжких преступлений - БастрыкинРаботник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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