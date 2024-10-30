https://crimea.ria.ru/20241030/zhitel-kryma-izbil-i-pokhitil-znakomogo---delo-2015-goda-ushlo-v-sud-1141472285.html
Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд
Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд
Житель Крыма избил и похитил знакомого, и удерживал его в нежилой постройке под Симферополем. Инцидент произошел девять лет назад и сейчас дело доведено до... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T14:17
2024-10-30T14:17
2024-10-30T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Житель Крыма избил и похитил знакомого, и удерживал его в нежилой постройке под Симферополем. Инцидент произошел девять лет назад и сейчас дело доведено до суда, сообщает пресс-служба крымского главка Следкома России.По версии следствия, в сентябре 2015 года 48-летний обвиняемый избил родственника бывшей супруги, который препятствовал его общению с детьми, связал мужчину и, угрожая ножом, усадил в автомобиль и увез от подъезда дома, где проживал потерпевший, в нежилую постройку в Симферопольском районе, откуда впоследствии мужчина смог убежать.Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый объявлен в международный розыск. В этой связи обвинительное заключение надзорного ведомства в его отношении Железнодорожный районный суд крымской столицы рассмотрит заочно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверых крымчан будут судить за похищение подростка и вымогательствоВ России выросло число особо тяжких преступлений - БастрыкинРаботник СТО в Севастополе напал с монтировкой на знакомого
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новости крыма, крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, закон и право, симферополь
Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд
Суд в Крыму рассмотрит дело о совершенном в 2015 году похищении человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Житель Крыма избил и похитил знакомого, и удерживал его в нежилой постройке под Симферополем. Инцидент произошел девять лет назад и сейчас дело доведено до суда, сообщает пресс-служба крымского главка Следкома России.
По версии следствия, в сентябре 2015 года 48-летний обвиняемый избил родственника бывшей супруги, который препятствовал его общению с детьми, связал мужчину и, угрожая ножом, усадил в автомобиль и увез от подъезда дома, где проживал потерпевший, в нежилую постройку в Симферопольском районе, откуда впоследствии мужчина смог убежать.
"В рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями и следователями-криминалистами вместе с коллегами из органов МВД детально установлены обстоятельства похищения, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства", - сообщили в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый объявлен в международный розыск. В этой связи обвинительное заключение надзорного ведомства в его отношении Железнодорожный районный суд крымской столицы рассмотрит заочно.
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