https://crimea.ria.ru/20241115/kto-prazdniku-rad-kak-s-umom-splanirovat-novogodnie-traty-1141876632.html

Кто празднику рад: как с умом спланировать новогодние траты

Кто празднику рад: как с умом спланировать новогодние траты - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Кто празднику рад: как с умом спланировать новогодние траты

На дворе ноябрь, но во многих торговых центрах уже стоят новогодние елки. Да, это известный маркетинговый ход, но в то же время это и сигнал понимающим людям о... РИА Новости Крым, 15.11.2024

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2024-11-15T11:08

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На дворе ноябрь, но во многих торговых центрах уже стоят новогодние елки. Да, это известный маркетинговый ход, но в то же время это и сигнал понимающим людям о том, что пора начинать планомерную подготовку к праздникам. Многое можно сделать заранее и с умом – это позволит сэкономить время, деньги и нервы. В этом материале постараемся дать несколько советов, следуя которым можно подойти к новогодним праздникам, не потратив "все деньги мира" и не оставшись с пустыми карманами в январе.Планируем бюджетДля человека, не связанного с бухгалтерией и иной экономической деятельностью, составление подробного бюджета может показаться достаточно сложным делом, и в какой-то мере это так и есть. Однако попробуйте превратить это занятие в увлекательную игру для ума.Следующий шаг – оцените собственные финансовые возможности. Подсчитайте накопления и денежные поступления, которые ожидаете получить до праздников и в январе. Отдельно выделите сумму, которая уйдет на коммуналку, выплаты по кредитам и другие регулярные траты. Из оставшейся суммы можно выделить некий условно неприкосновенный запас на непредвиденные расходы, ну и собственно те средства, которые вы готовы потратить на праздники. Назовем их - "на хорошее дело – не жалко!".Третий шаг – распределение "праздничных" денег по категориям, которые мы определили выше. И здесь придется установить приоритеты, в зависимости от того, каким вы видите для себя праздник, кому, когда и какие подарки хотите подарить. Понятно, что суммы в вашей гипотетической таблице не будут чем-то незыблемым. На какой-то категории удастся сэкономить, а где-то, напротив, придется выйти за рамки. Не исключено, что и к "неприкосновенному" запасу придется прикоснуться. Ничего страшного. Главное, у вас есть четкое понимание ваших возможностей и того, что все запланированное может быть в принципе исполнено.Именно четкое выполнение бюджетного плана позволит вам избежать импульсивных покупок, которые люди часто совершают под воздействием рекламы и общего предпраздничного ажиотажа. Впрочем, полностью отказывать себе в чем-то, выходящем за рамки бюджета, не стоит. Для этого можно использовать деньги, оставленные на непредвиденные расходы или сэкономленные на других категориях.Покупаем заранееЭксперты единодушно рекомендуют начинать делать предпраздничные покупки заранее, это же подсказывает и весь наш жизненный опыт: чем ближе праздники, тем выше цены. Прежде всего это касается подарков близким. Покупая их, например, в ноябре, вы избежите очередей, толкотни, массовой суеты и ажиотажа, в результате которых часто покупаются ненужные или некачественные вещи по завышенным ценам. Сейчас же вы можете спокойно выбрать нужный вам товар и даже успеете его вернуть, если предпочтения изменятся.Надо также помнить, что некоторые товары перед праздниками пользуются повышенным спросом, и их просто может не оказаться на прилавке в последние дни уходящего года. Поэтому, делая покупки за месяц до праздника, вы получаете доступ к более широкому ассортименту, тогда как скидки и всевозможные акции для покупателей уже начали действовать.Покупаем по спискамМы уже определили основные категории праздничных трат: продукты к новогоднему столу, новогодние украшения для дома, подарки, развлечения и кое-что для себя любимого (любимой). По каждой из этих категорий желательно составить список, где напротив каждого пункта указать предполагаемую, а затем и реальную суммы расходов. Это позволит контролировать и минимизировать траты, а также избегать лишних покупок.В свою очередь, список продуктов к столу можно разбить на несколько частей, выделив продукты, которые можно купить заранее. Меню и стоимость продуктов для застолья можно предварительно согласовать с будущими гостями, что поможет сэкономить в стесненных финансовых обстоятельствах и не покупать лишнего. Также сэкономить поможет ваша фантазия: если не хватает денег на дорогие деликатесы, всегда есть возможность найти новые рецепты и неожиданные решения для использования самых обыкновенных продуктов.И главное: все эти списки нужно составлять с удовольствием. Это можно делать вручную, красивой ручкой в красивом блокноте, а можно использовать специальные приложения, которые автоматически суммируют цифры в соответствующих ячейках таблицы, давая возможность оценивать ход процесса и вовремя корректировать траты.Ищем скидки и лучшие ценыДелая покупки непосредственно перед праздниками, мы, как правило, попадаем на самые высокие цены, даже если на ценниках видим большие скидки. Распространенный маркетинговый ход в ходе новогодних распродаж – сначала сделать сильную наценку, а потом уже от нее скидывать проценты. Реальные, более честные скидки появляются раньше (со второй половины ноября), когда многие торговые площадки, чтобы показать акционерам красивый годовой баланс, запускают свои "черные пятницы".Одновременно в игру вступают банки, которые в этот период предлагают своим клиентам максимально выгодные варианты использования накопленных баллов и кешбэка. Различные выгодные предложения в рамках программ лояльности рассылают и сами магазины. Главное – следить за этим и вовремя реагировать. Поэтому не ленитесь, сравнивайте цены в разных магазинах, анализируйте предложения, узнавайте об акциях. Да, это немного хлопотно, но в итоге выливается в довольно существенную экономию.Во многих случаях лучше предпочесть покупки онлайн. Здесь вы свободны от психологии массового шопинга, которой пропитаны большие торговые центры. Вы можете спокойно сравнить цены и ассортимент на разных сайтах, выбрать лучшее предложение и при желании сэкономить на доставке.Также специалисты советуют аккуратнее покупать товары в рассрочку. Итоговая сумма, выплаченная вами за товар, может оказаться гораздо выше заявленной за счет различных страховок и других дополнительных условий, указанных в кредитном договоре мелким шрифтом.Используем кредиткуИтак, предположим, что благодаря планированию и разумной экономии нам удалось, не залезая в долги, достойно отпраздновать Новый год и весело провести каникулы. И тут для многих наступает момент истины: выплата зарплаты за прошлый месяц, которая обычно приходится на 10 число, состоялась еще в декабре, а ближайший аванс только 25 числа, да и тот может оказаться меньше обычного из-за минимального количества рабочих дней в первой половине января. Возникает серьезная угроза кассового разрыва, который придется закрывать с помощью заемных средств (если вам не удалось сохранить неприкосновенный запас или появились экстренные траты). Проценты по обычным потребительским кредитам сегодня очень высоки, но не нужно отчаиваться. На помощь приходит кредитная банковская карта, которая при грамотном обращении дает возможность пользоваться средствами банка без уплаты процентов.Выбирая кредитную карту, прежде всего обращайте внимание на льготный период (грейс-период). Банки, которые сегодня активно борются за лояльность клиентов, устанавливают довольно длительный льготный период, который в среднем составляет три-четыре месяца. В течение этого времени владелец кредитной карты не платит проценты, но при этом должен ежемесячно вносить небольшой обязательный платеж (обычно 5-10% от суммы задолженности), который в дальнейшем включается в сумму погашения долга. Сам долг должен быть полностью погашен вовремя, до четко определенной даты окончания беспроцентного периода. Просрочка приведет к тому, что придется выплатить указанные в договоре проценты, которые обычно существенно превышают уровень ключевой ставки.Некоторые банки, заботясь о своих клиентах, распространяют льготный период также на снятие наличных и переводы. Этот фактор очень важен при выборе банка. Выпуск и обслуживание кредитных карт, как правило, являются бесплатными.Здесь важно соблюдать условие: траты с кредитки не должны превышать сумму на накопительном счету. Такое использование карты дает еще один плюс: многие банки за активное пользование кредиткой улучшают условия кешбэка, а также могут повысить ставку по накопительному счету или депозиту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новый год 2025, финансы, совет эксперта, общество, деньги, крым