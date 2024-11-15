https://crimea.ria.ru/20241115/u-zelenskogo-sozrel-novyy-plan-1141874568.html

У Зеленского созрел новый план

У Зеленского созрел новый план - РИА Новости Крым, 15.11.2024

У Зеленского созрел новый план

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины - "план стойкости". Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T09:53

2024-11-15T09:53

2024-11-15T09:54

владимир зеленский

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины - "план стойкости". Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале."Мы будем работать для подготовки нашего внутреннего плана стойкости", - заявил Зеленский.Всего "план" содержит десять пунктов, которые в полном объеме будут представлены на следующей неделе. Уже сейчас, по его словам, проработаны пункты о "культурным суверенитете", "безопасном пространстве к каждой области", об энергетике, собственном производстве оружия и взаимодействии по поставкам вооружений с "партнерами" Киева.В ноябре 2022 года Зеленский сообщил о том, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и это прекрасно осознают на Западе.16 октября 2024 года Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предлагал снять ограничения на удары натовским оружием вглубь РФ, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров, разместить на территории Украины "неядерный сдерживающий пакет", усилить санкции против РФ, использовать опыт украинских военных для укрепления обороны НАТО и ЕС и в перспективе заменить боевиками ВСУ натовские контингенты.Ни так называемая "формула мира" Зеленского, ни его "план победы", который является "шизофреническим", не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из любви к театру: почему "План победы" Зеленского - фикция"Киеву нужно протрезветь": в Кремле оценили "мирный план" ЗеленскогоПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, в мире