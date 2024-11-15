У Зеленского созрел новый план
Зеленский анонсировал новый "план стойкости"
09:53 15.11.2024 (обновлено: 09:54 15.11.2024)
© AP Photo Jacquelyn MartinВладимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины - "план стойкости". Об этом он заявил в видеообращении в Telegram-канале.
"Мы будем работать для подготовки нашего внутреннего плана стойкости", - заявил Зеленский.
Всего "план" содержит десять пунктов, которые в полном объеме будут представлены на следующей неделе. Уже сейчас, по его словам, проработаны пункты о "культурным суверенитете", "безопасном пространстве к каждой области", об энергетике, собственном производстве оружия и взаимодействии по поставкам вооружений с "партнерами" Киева.
"Под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, с бизнесом мы подготовим базовый доктринальный документ для нашей стойкости. С четкими приложениями ", - заявил Зеленский.
В ноябре 2022 года Зеленский сообщил о том, что у Киева есть своя так называемая "формула мира", состоящая из 10 пунктов. В их числе радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность Украины, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности страны в границах на момент провозглашения независимости Украины в 1991 году, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "формула мира" Зеленского абсолютно нереализуема, и это прекрасно осознают на Западе.
16 октября 2024 года Зеленский впервые публично презентовал свой так называемый "план победы", состоящий из пяти пунктов. Первым пунктом документа значится приглашение Украины в НАТО еще до окончания конфликта. Также Зеленский предлагал снять ограничения на удары натовским оружием вглубь РФ, совместно с партнерами сбивать российские самолеты, расширить использование украинских дронов и ракет и доступ к разведданным партнеров, разместить на территории Украины "неядерный сдерживающий пакет", усилить санкции против РФ, использовать опыт украинских военных для укрепления обороны НАТО и ЕС и в перспективе заменить боевиками ВСУ натовские контингенты.
Ни так называемая "формула мира" Зеленского, ни его "план победы", который является "шизофреническим", не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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