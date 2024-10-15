https://crimea.ria.ru/20241015/dron-atakoval-zhiloy-dom-na-kubani-1141113951.html

Дрон атаковал жилой дом на Кубани

Дрон атаковал жилой дом на Кубани - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Дрон атаковал жилой дом на Кубани

На Кубани беспилотник атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T22:52

2024-10-15T22:52

2024-10-15T23:04

краснодарский край

происшествия

вениамин кондратьев

кубань

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На Кубани беспилотник атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Власти держат на контроле ликвидацию последствий ЧП, жителям помогут восстановить поврежденное имущество.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов, в результате были повреждены жилые дома в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Позже фрагмент беспилотника был обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. Жителей двух близлежащих домов эвакуировали на время работ. В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, кубань, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу