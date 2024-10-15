https://crimea.ria.ru/20241015/dron-atakoval-zhiloy-dom-na-kubani-1141113951.html
Дрон атаковал жилой дом на Кубани
Дрон атаковал жилой дом на Кубани - РИА Новости Крым, 15.10.2024
Дрон атаковал жилой дом на Кубани
На Кубани беспилотник атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T22:52
2024-10-15T22:52
2024-10-15T23:04
краснодарский край
происшествия
вениамин кондратьев
кубань
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. На Кубани беспилотник атаковал жилой дом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Власти держат на контроле ликвидацию последствий ЧП, жителям помогут восстановить поврежденное имущество.В ночь на субботу силы ПВО уничтожили над Краснодарским краем 17 дронов, в результате были повреждены жилые дома в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Позже фрагмент беспилотника был обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома в городе Приморско-Ахтарск. Жителей двух близлежащих домов эвакуировали на время работ. В пятницу в районе Краснодарского водохранилища были обнаружены обломки летательного аппарата.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодарский край, происшествия, вениамин кондратьев, кубань, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
Дрон атаковал жилой дом на Кубани
Беспилотник атаковал жилой дом в станице Марьянской Краснодарского края - губернатор
22:52 15.10.2024 (обновлено: 23:04 15.10.2024)