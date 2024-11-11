https://crimea.ria.ru/20241111/na-ukraine-porazhena-ploschadka-ispytaniy-raket-vsu-sapsan-1141760268.html

На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан" - РИА Новости Крым, 11.11.2024

На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

Российские военные поразили цех производства компонентов украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и место проведения их испытаний. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T12:50

2024-11-11T12:50

2024-11-11T12:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные поразили цех производства компонентов украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и место проведения их испытаний. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.Также в течение суток поражены цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, вражеские арсеналы и склады горючего, логистический центр ВСУ. Средства ПВО сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35551 беспилотный летательный аппарат, 585 зенитных ракетных комплексов, 19167 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17673 орудия полевой артиллерии и минометов, 28157 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в ДнепропетровскеНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , новости, вооруженные силы россии