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На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан" - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"
На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан" - РИА Новости Крым, 11.11.2024
На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"
Российские военные поразили цех производства компонентов украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и место проведения их испытаний. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T12:50
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новости сво
министерство обороны рф
потери всу
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные поразили цех производства компонентов украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и место проведения их испытаний. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.Также в течение суток поражены цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, вражеские арсеналы и склады горючего, логистический центр ВСУ. Средства ПВО сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35551 беспилотный летательный аппарат, 585 зенитных ракетных комплексов, 19167 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17673 орудия полевой артиллерии и минометов, 28157 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в ДнепропетровскеНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовНа Украине поражены военные аэродромы и объекты энергетики ВПК
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , новости, вооруженные силы россии
На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

На Украине поражены цех производства и площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"

12:50 11.11.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Российские военные поразили цех производства компонентов украинских оперативно-тактических ракет "Сапсан" и место проведения их испытаний. Об этом сообщили в Минобороны России в понедельник.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства компонентов и месту проведения испытаний оперативно-тактических ракет "Сапсан", - говорится в сводке российского оборонного ведомства
Также в течение суток поражены цеха производства, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотников, вражеские арсеналы и склады горючего, логистический центр ВСУ. Средства ПВО сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35551 беспилотный летательный аппарат, 585 зенитных ракетных комплексов, 19167 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17673 орудия полевой артиллерии и минометов, 28157 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУНовостиВооруженные силы России
 
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