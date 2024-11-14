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В Севастополе останавливается морской транспорт - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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В Севастополе останавливается морской транспорт
В Севастополе останавливается морской транспорт - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Севастополе останавливается морской транспорт
Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T13:26
2024-11-14T13:26
севастополь
морской транспорт
транспорт
общественный транспорт
общество
логистика
паромы и катера в севастополе
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.О начале работы паромов и катеров в дептрансе обещают сообщить дополнительно.Ранее в четверг в городе на 10 минут закрывали рейд. Причины не сообщались.Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозируется дождь и ветер до 10 метров в секунду. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, морской транспорт, транспорт, общественный транспорт, общество, логистика, паромы и катера в севастополе, крым, новости крыма
В Севастополе останавливается морской транспорт

В Севастополе приостанавливают движение морского транспорта

13:26 14.11.2024
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
"Ориентировочно с 14:00 морской пассажирский транспорт приостанавливает движение. На площадях Нахимова и Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - сказано в сообщении ведомства в Telegram.
О начале работы паромов и катеров в дептрансе обещают сообщить дополнительно.
Ранее в четверг в городе на 10 минут закрывали рейд. Причины не сообщались.
Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозируется дождь и ветер до 10 метров в секунду.
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СевастопольМорской транспортТранспортОбщественный транспортОбществоЛогистикаПаромы и катера в СевастополеКрымНовости Крыма
 
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