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В Севастополе останавливается морской транспорт
В Севастополе останавливается морской транспорт - РИА Новости Крым, 14.11.2024
В Севастополе останавливается морской транспорт
Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T13:26
2024-11-14T13:26
2024-11-14T13:26
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транспорт
общественный транспорт
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логистика
паромы и катера в севастополе
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.О начале работы паромов и катеров в дептрансе обещают сообщить дополнительно.Ранее в четверг в городе на 10 минут закрывали рейд. Причины не сообщались.Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозируется дождь и ветер до 10 метров в секунду. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Севастополе останавливается морской транспорт
В Севастополе приостанавливают движение морского транспорта