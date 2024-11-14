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В Севастополе останавливается морской транспорт

В Севастополе останавливается морской транспорт - РИА Новости Крым, 14.11.2024

В Севастополе останавливается морской транспорт

Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T13:26

2024-11-14T13:26

2024-11-14T13:26

севастополь

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транспорт

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Морское сообщение в Севастополе приостанавливается. Для горожан организуют компенсационные маршруты. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.О начале работы паромов и катеров в дептрансе обещают сообщить дополнительно.Ранее в четверг в городе на 10 минут закрывали рейд. Причины не сообщались.Морской транспорт в Севастополе зависит от погоды и может приостанавливать работу в связи с неблагоприятными условиями. 14 ноября в городе прогнозируется дождь и ветер до 10 метров в секунду. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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