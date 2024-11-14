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Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями
Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями
Прокуратура выявила нарушения при содержании памятников Великой Отечественной войны в Керчи. Об этом сообщает надзорное ведомство Крыма в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T13:43
2024-11-14T13:43
крым
керчь
прокуратура республики крым
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушения при содержании памятников Великой Отечественной войны в Керчи. Об этом сообщает надзорное ведомство Крыма в Telegram-канале.По информации ведомства, в адрес органа местного самоуправления было внесено представление. Его рассмотрели, однако устранили не все нарушения."В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации города привести объекты культурного наследия в соответствие с требованиями охранных обязательств", - уточняют в надзорном ведомстве.Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного акта.В начале года замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков заявлял, что объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаВ Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятникиВ Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле
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РИА Новости Крым
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Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями

Прокуратура через суд добивается ремонта памятников Великой Отечественной войны в Керчи

13:43 14.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКерчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат
Керчь - город-герой. Памятный знак на горе Митридат - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушения при содержании памятников Великой Отечественной войны в Керчи. Об этом сообщает надзорное ведомство Крыма в Telegram-канале.
"Установлено, что некоторые памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны, содержатся в Керчи с нарушением требований охранных обязательств. Прокурор добивается ремонта памятников", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в адрес органа местного самоуправления было внесено представление. Его рассмотрели, однако устранили не все нарушения.
"В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации города привести объекты культурного наследия в соответствие с требованиями охранных обязательств", - уточняют в надзорном ведомстве.
Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного акта.
В начале года замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков заявлял, что объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны.
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