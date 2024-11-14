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Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями

Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями

Прокуратура выявила нарушения при содержании памятников Великой Отечественной войны в Керчи. Об этом сообщает надзорное ведомство Крыма в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T13:43

2024-11-14T13:43

2024-11-14T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Прокуратура выявила нарушения при содержании памятников Великой Отечественной войны в Керчи. Об этом сообщает надзорное ведомство Крыма в Telegram-канале.По информации ведомства, в адрес органа местного самоуправления было внесено представление. Его рассмотрели, однако устранили не все нарушения."В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском об обязании администрации города привести объекты культурного наследия в соответствие с требованиями охранных обязательств", - уточняют в надзорном ведомстве.Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного акта.В начале года замначальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта РК Александр Жаворонков заявлял, что объекты культурного наследия, расположенные на территории санаториев, которые строились в Крыму в годы после Великой Отечественной войны, требуют скорейшей и серьезной реставрации. Также особого внимания требуют памятники войны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Парус" в реконструкции: в Керчи ремонтируют памятник Героям ЭльтигенаВ Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятникиВ Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле

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