https://crimea.ria.ru/20240111/v-evpatorii-restavriruyut-pamyatnik-skorbyaschaya-mat-na-bratskoy-mogile-1134120676.html

В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле

В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле - РИА Новости Крым, 11.01.2024

В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле

В Евпатории отремонтируют памятник "Скорбящая мать" на мемориале "Красная горка". Об этом во время трансляции в своей социальной сети, отвечая на вопрос... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T15:31

2024-01-11T15:31

2024-01-11T15:31

евпатория

елена демидова

памятники крыма

крым в великой отечественной войне

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Евпатории отремонтируют памятник "Скорбящая мать" на мемориале "Красная горка". Об этом во время трансляции в своей социальной сети, отвечая на вопрос граждан, сообщила глава администрации Елена Демидова.Памятник является объектом культурного наследия регионального значения, и в связи с этим, помимо стандартной строительной экспертизы, следуют пройти еще историко-культурную. Городские власти надеются завершить этот этап в ближайшее время.Бронзовая скульптура скорбящей матери, бросающей цветок на братскую могилу, была установлена в 1985 году, в ходе реконструкции мемориала "Красная горка". Мемориальный комплекс возведен в сквере на пересечении проспекта Победы и улицы 9 Мая на месте братского захоронения жертв Великой Отечественной войны.Кроме того, Елена Демидова прокомментировала ситуацию с доступом к братской могиле жертв фашистского террора по улице 51-й Армии, 11. Она находится на закрытой территории Евпаторийской комплексной нефтегазоразведочной экспедиции, которая является собственностью Республики Крым."Территория комплекса охраняется, уборка мемориала и посещение осуществляется по предварительному согласованию. Предоставить свободный доступ на сегодняшний день не представляется возможным, так как у города отсутствует право использования. Вопрос передачи имущественного комплекса, на котором расположен памятный объект, в собственность муниципального образования будет рассмотрен при финансовой возможности содержания данного объекта", - сказала Демидова.Пятого декабря 2023 года новый мемориал, посвященный партизанам Крыма, открылся под Алуштой. Он появился в селе Виноградное Алуштинского городского округа в районе горы Кастель.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой ОтечественнойВ Крыму неизвестные разрушили памятник партизанамВ Крыму появится памятник красноармейцам из Абхазии

https://crimea.ria.ru/20231222/v-kerchi-otrestavriruyut-pamyatnik-leninu--1133715545.html

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евпатория, елена демидова, памятники крыма, крым в великой отечественной войне, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя