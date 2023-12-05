https://crimea.ria.ru/20231205/dan-pamyati-memorial-v-chest-partizan-otkryli-v-alushte-1133329609.html

Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште

Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште

Памятный знак в честь бойцов и командиров Алуштинского партизанского отряда появился в селе Виноградное Алуштинского городского округа, торжественная церемония... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T20:02

2023-12-05T20:02

2023-12-05T20:02

крым

алушта

общество

галина огнева

партизанское движение в крыму

памятники крыма

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133329016_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_4bdd1e8287054ad4b9d8dce8ddcfd6d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Памятный знак в честь бойцов и командиров Алуштинского партизанского отряда появился в селе Виноградное Алуштинского городского округа, торжественная церемония открытия состоялась во вторник, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Во время церемонии открытия память о погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Как уточнила Огнева, инициаторами установки памятного знака стали директор Крымского центра истории и культуры Константин Попов, а также специалисты Центрального музея Тавриды и специалисты отряда "Крым-Спас"."Подвиги и героизм партизан навсегда останутся для нас примером", - заключила глава Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой ОтечественнойВ Крыму неизвестные разрушили памятник партизанамВ Крыму появится памятник красноармейцам из Абхазии

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, общество, галина огнева, партизанское движение в крыму, памятники крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма