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Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште
Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште
Памятный знак в честь бойцов и командиров Алуштинского партизанского отряда появился в селе Виноградное Алуштинского городского округа, торжественная церемония... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T20:02
2023-12-05T20:02
2023-12-05T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Памятный знак в честь бойцов и командиров Алуштинского партизанского отряда появился в селе Виноградное Алуштинского городского округа, торжественная церемония открытия состоялась во вторник, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Во время церемонии открытия память о погибших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания. Как уточнила Огнева, инициаторами установки памятного знака стали директор Крымского центра истории и культуры Константин Попов, а также специалисты Центрального музея Тавриды и специалисты отряда "Крым-Спас"."Подвиги и героизм партизан навсегда останутся для нас примером", - заключила глава Алушты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой ОтечественнойВ Крыму неизвестные разрушили памятник партизанамВ Крыму появится памятник красноармейцам из Абхазии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, алушта, общество, галина огнева, партизанское движение в крыму, памятники крыма, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма
Дань памяти: мемориал в честь партизан открыли в Алуште
Памятник партизанам появился в селе Виноградное под Алуштой