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"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 28.09.2024
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"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в Днепропетровске
"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости Крым, 28.09.2024
"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в Днепропетровске
Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили три украинских склада с ракетами и реактивными снарядами на заводе РИА Новости Крым, 28.09.2024
2024-09-28T10:53
2024-09-28T10:53
украина
взрыв
днепропетровск
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
оружие
новости
в мире
"искандер"
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили три украинских склада с ракетами и реактивными снарядами на заводе "Южмаш" в Днепропетровске. Об этом сообщает Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, в результате удара уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактических ракет "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотники различных модификаций.В Telegram-канале Минобороны России также опубликовано видео объективного контроля удара. На кадрах наблюдаются взрыв и большой пожар.По данным российского военного ведомства, за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по объектам на Украине. В частности, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.Кроме того, были поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России поразила военный аэродром и энергообъекты оборонки УкраиныНа Украине поражен завод по сборке двигателей для боевых самолетовКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
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украина, взрыв, днепропетровск, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), оружие, новости, в мире, "искандер"
"Искандер" уничтожил три склада с ракетами для ВСУ в Днепропетровске

На заводе "Южмаш" в Днепропетровске уничтожены три склада с ракетами и снарядами для ВСУ

10:53 28.09.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 сен – РИА Новости Крым. Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" уничтожили три украинских склада с ракетами и реактивными снарядами на заводе "Южмаш" в Днепропетровске. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" нанесен ракетный удар по выявленным складам боеприпасов для ракетных комплексов ВСУ на территории завода "Южмаш" в городе Днепропетровск", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в результате удара уничтожены три склада с боеприпасами для оперативно-тактических ракет "Гром", реактивных систем залпового огня "Ольха" и беспилотники различных модификаций.
В Telegram-канале Минобороны России также опубликовано видео объективного контроля удара. На кадрах наблюдаются взрыв и большой пожар.
По данным российского военного ведомства, за прошедшую неделю Вооруженные силы РФ нанесли 33 групповых удара, в том числе с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", по объектам на Украине. В частности, поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой.
Кроме того, были поражены цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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