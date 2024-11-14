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Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто

Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто

В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех... РИА Новости Крым, 14.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.В ведомстве просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.ЧП произошло накануне вечером между селами Изумрудное и Маслово - обрушился мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Ранее в четверг глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей. К утру 14 ноября специалисты полностью расчистили железнодорожные пути под путепроводом. Полностью возобновить движение пригородных поездов рассчитывают к 11:00.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово следуют по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – АксеновЖелезнодорожные пути расчищены после обрушения моста под ДжанкоемСостояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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