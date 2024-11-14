Рейтинг@Mail.ru
Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241114/obezd-rukhnuvshego-pod-dzhankoem-mosta--vvedeny-ogranicheniya-po-vesu-avto-1141850120.html
Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто
Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто
В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:41
2024-11-14T11:50
крым
джанкойский район
джанкой
обрушение моста в джанкойском районе крыма
транспорт
логистика
служба автомобильных дорог республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130968034_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_852ec0895ef81acfa6261432fd952a93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.В ведомстве просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.ЧП произошло накануне вечером между селами Изумрудное и Маслово - обрушился мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Ранее в четверг глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей. К утру 14 ноября специалисты полностью расчистили железнодорожные пути под путепроводом. Полностью возобновить движение пригородных поездов рассчитывают к 11:00.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово следуют по измененному маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – АксеновЖелезнодорожные пути расчищены после обрушения моста под ДжанкоемСостояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1a/1130968034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2807e588b74086faf82c49d3036b44c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, джанкойский район, джанкой, обрушение моста в джанкойском районе крыма, транспорт, логистика, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма
Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто

В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн

11:41 14.11.2024 (обновлено: 11:50 14.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкГрузовики на шоссе
Грузовики на шоссе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.

"Обращаем внимание, что объезд по маршруту через село Завет-Ленинское (автодорога Томашевка – Ермаково) возможен только для транспортных средств общей массой до 4 тонн и нагрузкой на ось не выше 1,5 тонн", - сказано в сообщении.

© Служба автомобильных дорог КрымаВ Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн
В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн
© Служба автомобильных дорог Крыма
В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн
В ведомстве просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
ЧП произошло накануне вечером между селами Изумрудное и Маслово - обрушился мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Ранее в четверг глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей. К утру 14 ноября специалисты полностью расчистили железнодорожные пути под путепроводом. Полностью возобновить движение пригородных поездов рассчитывают к 11:00.
По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово следуют по измененному маршруту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рухнувший мост в Крыму восстановят в 2025 году – Аксенов
Железнодорожные пути расчищены после обрушения моста под Джанкоем
Состояние тяжелое: врачи рассказали о раненном при ЧП на мосту в Крыму
 
КрымДжанкойский районДжанкойОбрушение моста в Джанкойском районе КрымаТранспортЛогистикаСлужба автомобильных дорог Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04ВСУ атаковали Белгород
13:57В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
13:43Памятники Великой Отечественной войны в Керчи содержатся с нарушениями
13:34Новости СВО: разбиты полевые склады и почти 2 тысячи боевиков
13:26В Севастополе останавливается морской транспорт
13:17Подъездные дороги к многоэтажкам в Крыму отремонтируют до конца года
13:10Удары по Украине – что уничтожено
13:05Донатила на ВСУ: в Херсонской области арестована гражданка России
12:48Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
12:34Дроны ВСУ убили двух пенсионерок в Луганской Народной Республике
12:25Получившим инвалидность бойцам СВО увеличили единовременную выплату
12:08Вознесенка в ДНР перешла под контроль России
11:54В Крыму отремонтируют рухнувшую в реку Кача дорогу
11:41Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто
11:38Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
11:35Сбои в работе общественного транспорта в Крыму: как решают проблему
11:26В Севастополе закрыли рейд
11:21Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в Победу
11:121290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет
11:00Работают по ночам: в Севастополе ремонтируют 112-летний коллектор
Лента новостейМолния