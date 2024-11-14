Объезд рухнувшего моста под Джанкоем – введены ограничения по весу авто
В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн
11:41 14.11.2024 (обновлено: 11:50 14.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем автомобильного моста и ограничили проезд по дороге Томашевка – Ермаково для автомобилей тяжелее четырех тонн. Об этом сообщили в республиканской Службе автомобильных дорог.
"Обращаем внимание, что объезд по маршруту через село Завет-Ленинское (автодорога Томашевка – Ермаково) возможен только для транспортных средств общей массой до 4 тонн и нагрузкой на ось не выше 1,5 тонн", - сказано в сообщении.
© Служба автомобильных дорог КрымаВ Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн
© Служба автомобильных дорог Крыма
В Крыму уточнили схему объезда рухнувшего под Джанкоем моста для машин тяжелее 4 тонн
В ведомстве просят водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
ЧП произошло накануне вечером между селами Изумрудное и Маслово - обрушился мост над железнодорожным полотном. Во время происшествия на мосту находились два автомобиля, два человека госпитализированы. Состояние одного из них тяжелое, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Ранее в четверг глава Крыма Аксенов сказал, что обрушившийся автодорожный мост будет полностью восстановлен в следующем году. Ориентировочная стоимость работ составляет 180 миллионов рублей. К утру 14 ноября специалисты полностью расчистили железнодорожные пути под путепроводом. Полностью возобновить движение пригородных поездов рассчитывают к 11:00.
По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. При этом утренние рейсы на автостанцию Джанкой по направлениям Джанкой – село Яснополянское и Джанкой – село Маслово следуют по измененному маршруту.
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