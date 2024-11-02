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Шесть районов Крыма частично остались без воды - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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Шесть районов Крыма частично остались без воды
Шесть районов Крыма частично остались без воды - РИА Новости Крым, 02.11.2024
Шесть районов Крыма частично остались без воды
Семь районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T11:40
2024-11-02T11:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Семь районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Вода Крыма".По данным предприятия, частичное отключение водоснабжения до 13:30 запланировано в Симферополе по улицам Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Любы Шевцовой, Олега Кошевого, Туркенича, Ульяны Громовой, Матросова, Ивана Голубца, Владимира Дацуна, Генерала Родионова, Сергея Тюленина.Также до 14 часов не будет воды по улицам Крылова, Сергея Лазо, Волочаевская, Панфиловцев, Хабаровская, Сельвинского, Донская, Общественная, Чонгарская, а также в переулке Стрелковом.До 13:00 не будет воды в селе Кипарисное под Алуштой.В это же время водоснабжение будет отсутствовать в Джанкое по улицам Кутузова, Гагарина, Суворова, Луговая, Парковая, Крымских Партизан, Крымская, Пушкина, в переулках Азовский и Днепропетровский. Также ориентировочно до 14:00 не будет воды на улице Интернациональной.До 17:00 не будет воды в Керчи на улице Орджоникидзе.Также отключил воду в селе Щебетовка под Феодосией на улицах Македонского, Заводская, Ленина.До 12:00 не будет воды в селе Ишунь Красноперекопского района по улицам Морская, Чапаева, Дубинина, Есенина, Горького, Баранова, Пушкина, Вишневая. До 15:00 - в поселке Раздольное на Красноперекопском шоссе.Кроме того, отсутствует водоснабжение в поселке Ленино на улицах Энгельса, Фрунзе, К. Маркса, Привокзальная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причинаКак повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в КрымуСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Шесть районов Крыма частично остались без воды

Часть Крыма в субботу осталась без воды из-за аварий на сетях

11:40 02.11.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Семь районов Крыма частично остались без водоснабжения из-за аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе "Вода Крыма".
По данным предприятия, частичное отключение водоснабжения до 13:30 запланировано в Симферополе по улицам Зои Рухадзе, Бориса Хохлова, Любы Шевцовой, Олега Кошевого, Туркенича, Ульяны Громовой, Матросова, Ивана Голубца, Владимира Дацуна, Генерала Родионова, Сергея Тюленина.
Также до 14 часов не будет воды по улицам Крылова, Сергея Лазо, Волочаевская, Панфиловцев, Хабаровская, Сельвинского, Донская, Общественная, Чонгарская, а также в переулке Стрелковом.
До 13:00 не будет воды в селе Кипарисное под Алуштой.
В это же время водоснабжение будет отсутствовать в Джанкое по улицам Кутузова, Гагарина, Суворова, Луговая, Парковая, Крымских Партизан, Крымская, Пушкина, в переулках Азовский и Днепропетровский. Также ориентировочно до 14:00 не будет воды на улице Интернациональной.
До 17:00 не будет воды в Керчи на улице Орджоникидзе.
Также отключил воду в селе Щебетовка под Феодосией на улицах Македонского, Заводская, Ленина.
До 12:00 не будет воды в селе Ишунь Красноперекопского района по улицам Морская, Чапаева, Дубинина, Есенина, Горького, Баранова, Пушкина, Вишневая. До 15:00 - в поселке Раздольное на Красноперекопском шоссе.
Кроме того, отсутствует водоснабжение в поселке Ленино на улицах Энгельса, Фрунзе, К. Маркса, Привокзальная.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Частые аварии на водопроводных сетях в Крыму – в чем причина
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Сколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
 
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