https://crimea.ria.ru/20241102/kak-povliyal-oktyabr-na-napolnyaemost-vodokhranilisch-v-krymu-1141544997.html

Как повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в Крыму

Как повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в Крыму - РИА Новости Крым, 02.11.2024

Как повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в Крыму

В октябре текущего года объем водохранилищ в Крыму уменьшился на восемь миллионов кубометров. А в ближайшие четыре года на полуострове ожидается снижение уровня РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T06:37

2024-11-02T06:37

2024-11-02T06:37

водохранилища крыма

радио "спутник в крыму"

анатолий копачевский

владимир николенко

вода в крыму

новости крыма

крым

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Как повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в Крыму Как повлиял октябрь на наполняемость водохранилищ в Крыму audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В октябре текущего года объем водохранилищ в Крыму уменьшился на восемь миллионов кубометров. А в ближайшие четыре года на полуострове ожидается снижение уровня воды в водохранилищах, что может привести к засухе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По его словам, наполняемость водохранилищ в ближайшие три года будет меньше.Заведующий кафедрой химических технологий водопользования Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Илья Николенко отметил, что за октябрь объем наполнения водохранилищ естественного стока снизился до 116 миллионов кубометров.Если сравнивать с предыдущим годами, то в 2023 году было 146 миллионов, в многоводном 2022 году объем наполнения был 172 миллиона, 2021 – переходный год от маловодного к многоводному – было 116 миллионов, 2021 – маловодный год совсем, объем наполнения был 48 миллионов.По его словам, сейчас крымчане расходуют воду более экономно, чем в так называемые маловодные годы.Эксперт таже привел статистику экстремальных результатов за 40 лет. По его данным, максимальное наполнение водохранилищ в Крыму по состоянию на 1 ноября наблюдалось в 1997 году – это 228 миллионов кубометров, что составляло 90%. В 1994 году уровень минимального наполнения достигал 22 миллиона, это всего 9%. Среднее наполнение водохранилищ за 40 лет составляло порядка 126 миллионов кубометров, отметил он."Сейчас мы находимся на отметке ниже среднего, но значительно выше минимального. Если за 40 лет все эти объемы уменьшались, то максимальный объем в октябре в многоводные годы начинал увеличиваться. Можно сказать, что мы находимся в периоде перехода от средневодного периода к маловодному", – пояснил Николенко.Копачевский добавил, что 2024 год можно оценить, как год средней водообильности.По его словам, в сентябре приток в водохранилище составил 222 тысячи кубометров, а в октябре уже более 550 тысяч. Это характерно для октября, а также близко к средним многолетним значениям, пояснил Копачевский."Аянское водохранилище также находится на низких значениях и наполняется за счет Аянского подземного источника, который имеет область питания с горных массивов и, если поступлений нет, это говорит о малом количестве осадков именно на водосборной территории. Пока горным рекам нечем наполняться", – заметил эксперт.Эта проблема связана с неравномерностью выпадения осадков, читает он."В один год в Симферопольское водохранилище не поступало воды в том же 20 году, уровень воды там приближался уровню мертвого объема. В то время как Партизанское водохранилище продолжало получать воду за счет того, что на водосборных территориях вода прибывала", – сказал Копачевский.Определить, на каких конкретно территориях в будущем произойдет выпадение большего или меньшего количества осадков, однозначно нельзя, отметил эксперт. По его словам, можно лишь говорить о средней величине в целом на территории Крыма.Николенко добавил, что проблема того, как выровнять притоки многоводных и маловодных годов, до сих пор актуальна.Перераспределить водуОстрая проблема с водоснабжением стоит в населенных пунктах Добровской долины. Эксперты рассматривают вопрос о том, возможно ли подать в ту зону снабжения, которая питалась из Аянского водохранилища, воду из других источников, в частности, из Симферопольского."Если мы ранее рассчитывали, что Симферопольское водохранилище питает все, что ниже себя, то сейчас, при резком изменении наполнения водохранилищ, эту воду нужно перераспределить и иметь возможность подать ее вверх", – пояснил эксперт.Также он считает, что необходимо комплексно изучить вопрос, из-за чего происходит понижение уровня грунтовых вод, питающих колодцы населенных пунктов. По его словам, есть несколько причин."Возможно, понижение уровня в Аянском водохранилище приводит к общему понижению уровня грунтовых вод, а может быть антропогенные воздействия связанные со строительством трассы, с тем, что какие-то грунтовые потоки нарушены. Эти вопросы надо изучать, мы до конца не можем дать оценку", – отметил специалист.Николенко добавил, что также стоит рассматривать возможность переброса воды из Балановского водохранилища в Белогорском районе, однако следует учитывать, что рядом, на том же уровне, расположено Тайганское водохранилище, там объем наполнения порядка семи процентов."Должна быть какая-то схема, которая бы учитывала особенности той территории, где находятся водохранилище. Может получиться так, что Балановское водохранилище будет единственным источником подачи воды в сторону тех районов, которые питало Тайганское водохранилище", – отметил он.По словам, Копачевского, Тайганское водохранилище, как и Белогорское, используется в полном объеме для сбора воды выше себя и подачи его на Феодосию и Судак. Белогорский район практически полностью наполняется за счет подземных источников.Эксперты также упомянули, что на Южном берегу Крыма заполняемость водохранилищ снизилась из-за отсутствия осадков."Действительно, сейчас объем наполнения Загорского и Счастливенского водохранилищ, которые являются источниками водоснабжения Ялты, существенно снизился. Величина сборов снижена до 70 тысяч кубометров в сутки", – сказал Николенко.По его подсчетам, объемов, которые есть сейчас, хватит примерно на ближайшие полгода."Все-таки мы ожидаем, что с ноября начнут давать нормальный объем воды местные источники на южном склоне крымских гор. Там большое количество источников, которые смогут снять нагрузку с Счастливенского и Загорского водохранилищ", – подытожил Копачевский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-rayon-kryma-s-nekachestvennoy-vodoy--chto-ustranit-problemu-1141485775.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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