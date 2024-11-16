https://crimea.ria.ru/20241116/s-vidom-na-more-kak-v-yalte-uvekovechili-pamyat-pugovkina-1141858441.html

С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина

С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина - РИА Новости Крым, 16.11.2024

С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина

В Ялте на набережной стоит памятник актеру Михаилу Пуговкину в образе одного из его персонажей – режиссера Якина из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T08:56

2024-11-16T08:56

2024-11-16T08:56

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В Ялте на набережной стоит памятник актеру Михаилу Пуговкину в образе одного из его персонажей – режиссера Якина из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".Его авторы – крымские скульпторы Константин Цихиев и Айдер Алиев. По их задумке памятник не имеет постамента – режиссер-актер как будто бы находится в гуще рабочего процесса, ведь и по сюжету знаменитого фильма Якин снимал именно в Ялте, в том самом конце набережной, где сейчас Михаил Пуговкин увековечен в бронзе.От Якина у отлитого в металле Пуговкина есть отличия. Это галстук-бабочка и трость, которая не трость на самом деле, а, если присмотреться – царский жезл. Это отсыл еще к одному фильму, в котором актер сыграл царя – "Варвара краса – длинная коса", большая часть его съемок тоже прошла в Крыму.Как рассказывал Константин Цихиев, работали скульпторы "в четыре руки", много смотрели фильмов в Пуговкиным, придумывая образ.Кстати, образ режиссера Якина частично был списан Пуговкиным с образа советского знаменитого режиссера Ивана Пырьева: он так же любил ходить с тростью, так как во время Великой Отечественной войны получил ранение в ногу.А вот поза Якина – это любимая поза самого Пуговкина, именно так он отдыхал на ялтинских пляжах в дни отпуска. Кстати, Михаил Иванович одно время был жителем города-курорта: с 1996 по 2000 год он был прописан в Ялте и имел квартиру недалеко от любимой им набережной. В 2006 году великому актеру было присвоено звание Почетного гражданина Ялты.Памятник Пуговкину открыли в День города Ялты в 2016 году – то есть в Год российского кино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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