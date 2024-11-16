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С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Инфографика
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С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина
С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина - РИА Новости Крым, 16.11.2024
С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина
В Ялте на набережной стоит памятник актеру Михаилу Пуговкину в образе одного из его персонажей – режиссера Якина из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T08:56
2024-11-16T08:56
михаил пуговкин
инфографика
ялта
кино
культура
искусство
общество
памятники
памятники крыма
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В Ялте на набережной стоит памятник актеру Михаилу Пуговкину в образе одного из его персонажей – режиссера Якина из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".Его авторы – крымские скульпторы Константин Цихиев и Айдер Алиев. По их задумке памятник не имеет постамента – режиссер-актер как будто бы находится в гуще рабочего процесса, ведь и по сюжету знаменитого фильма Якин снимал именно в Ялте, в том самом конце набережной, где сейчас Михаил Пуговкин увековечен в бронзе.От Якина у отлитого в металле Пуговкина есть отличия. Это галстук-бабочка и трость, которая не трость на самом деле, а, если присмотреться – царский жезл. Это отсыл еще к одному фильму, в котором актер сыграл царя – "Варвара краса – длинная коса", большая часть его съемок тоже прошла в Крыму.Как рассказывал Константин Цихиев, работали скульпторы "в четыре руки", много смотрели фильмов в Пуговкиным, придумывая образ.Кстати, образ режиссера Якина частично был списан Пуговкиным с образа советского знаменитого режиссера Ивана Пырьева: он так же любил ходить с тростью, так как во время Великой Отечественной войны получил ранение в ногу.А вот поза Якина – это любимая поза самого Пуговкина, именно так он отдыхал на ялтинских пляжах в дни отпуска. Кстати, Михаил Иванович одно время был жителем города-курорта: с 1996 по 2000 год он был прописан в Ялте и имел квартиру недалеко от любимой им набережной. В 2006 году великому актеру было присвоено звание Почетного гражданина Ялты.Памятник Пуговкину открыли в День города Ялты в 2016 году – то есть в Год российского кино.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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михаил пуговкин, ялта, кино, культура, искусство , общество, памятники, памятники крыма
С видом на море: как в Ялте увековечили память Пуговкина

Памятник актеру Пуговкину на набережной Ялты

08:56 16.11.2024
 
© МосфильмМихаил Пуговкин в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"
Михаил Пуговкин в фильме Иван Васильевич меняет профессию
© Мосфильм
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В Ялте на набережной стоит памятник актеру Михаилу Пуговкину в образе одного из его персонажей – режиссера Якина из фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Его авторы – крымские скульпторы Константин Цихиев и Айдер Алиев. По их задумке памятник не имеет постамента – режиссер-актер как будто бы находится в гуще рабочего процесса, ведь и по сюжету знаменитого фильма Якин снимал именно в Ялте, в том самом конце набережной, где сейчас Михаил Пуговкин увековечен в бронзе.
От Якина у отлитого в металле Пуговкина есть отличия. Это галстук-бабочка и трость, которая не трость на самом деле, а, если присмотреться – царский жезл. Это отсыл еще к одному фильму, в котором актер сыграл царя – "Варвара краса – длинная коса", большая часть его съемок тоже прошла в Крыму.
Как рассказывал Константин Цихиев, работали скульпторы "в четыре руки", много смотрели фильмов в Пуговкиным, придумывая образ.

"Вначале мы действительно хотели лепить не Пуговкина, а его персонаж – известного всем Якина. Но потом мы решили от этого образа уйти. Якин – человек поверхностный, ограниченный. Хотелось создать более глубокий, прочувствованный образ великого артиста. Но мы немного слукавили и ушли от Якина не совсем. Получилась некая игра со зрителем", – говорит один из авторов памятника артисту.

© РИА Новости КрымПамятник Михаилу Пуговкину в Ялте
Памятник Михаилу Пуговкину в Ялте - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
Памятник Михаилу Пуговкину в Ялте
Кстати, образ режиссера Якина частично был списан Пуговкиным с образа советского знаменитого режиссера Ивана Пырьева: он так же любил ходить с тростью, так как во время Великой Отечественной войны получил ранение в ногу.
А вот поза Якина – это любимая поза самого Пуговкина, именно так он отдыхал на ялтинских пляжах в дни отпуска. Кстати, Михаил Иванович одно время был жителем города-курорта: с 1996 по 2000 год он был прописан в Ялте и имел квартиру недалеко от любимой им набережной. В 2006 году великому актеру было присвоено звание Почетного гражданина Ялты.
Памятник Пуговкину открыли в День города Ялты в 2016 году – то есть в Год российского кино.
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ИнфографикаМихаил ПуговкинЯлтаКиноКультураИскусствоОбществоПамятникиПамятники Крыма
 
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