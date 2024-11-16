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Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура

Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Запорожской и Херсонской областях, подконтрольных Киеву. Об этом сообщили главы регионов. РИА Новости Крым, 16.11.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Запорожской и Херсонской областях, подконтрольных Киеву. Об этом сообщили главы регионов.Также утром в субботу о повреждении объекта критической инфраструктуры на правом берегу Херсонщины сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.Системы ПВО ночью работали и над Киевом, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.В минувшую среду взрывы гремели в Киеве на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщали о работе систем ПВО. Еще сутками ранее вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине, сообщили в Минобороны России.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнениеВ Киеве гремят взрывыМощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, запорожье, херсон, одесса, одесская область, в мире, новости