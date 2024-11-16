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Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура
Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Запорожской и Херсонской областях, подконтрольных Киеву. Об этом сообщили главы регионов. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Запорожской и Херсонской областях, подконтрольных Киеву. Об этом сообщили главы регионов.Также утром в субботу о повреждении объекта критической инфраструктуры на правом берегу Херсонщины сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.Системы ПВО ночью работали и над Киевом, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.В минувшую среду взрывы гремели в Киеве на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщали о работе систем ПВО. Еще сутками ранее вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине, сообщили в Минобороны России.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО - мнениеВ Киеве гремят взрывыМощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, взрыв, запорожье, херсон, одесса, одесская область, в мире, новости
Взрывы на Украине – горит критическая инфраструктура
В Запорожской и Херсонской областях Украины горят объекты критической инфраструктуры
11:01 16.11.2024 (обновлено: 11:02 16.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в результате взрывов в Запорожской и Херсонской областях, подконтрольных Киеву. Об этом сообщили главы регионов.
"Поврежден объект критической инфраструктуры", - сообщил в своем Telegram-канале руководитель Запорожской облгосадминистрации Иван Федоров.
Также утром в субботу о повреждении объекта критической инфраструктуры на правом берегу Херсонщины сообщил в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Системы ПВО ночью работали и над Киевом, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Кроме того, по данным РИА Новости, удар также нанесен по железнодорожному узлу в городе Раздельная в Одесской области. Там был уничтожен военный груз и нарушена цепь их поставок из Румынии.
В минувшую среду взрывы гремели в Киеве на фоне сигнала о воздушной тревоге, городские власти сообщали
о работе систем ПВО. Еще сутками ранее вооруженные силы России поразили объекты
энергетики и военным аэродромам на Украине, сообщили в Минобороны России.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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