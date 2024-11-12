https://crimea.ria.ru/20241112/na-ukraine-razbity-voennye-aerodromy-i-obekty-energetiki-1141787656.html

На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 12.11.2024

На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T12:47

2024-11-12T12:47

2024-11-12T12:51

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0f/1128733592_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_46c3729bc799bb5f372cd57c18aac0cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 176 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищамВзрывы гремят на Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, потери всу