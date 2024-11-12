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На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики - РИА Новости Крым, 12.11.2024
На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T12:47
2024-11-12T12:47
2024-11-12T12:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 176 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине поражена площадка испытаний ракет ВСУ "Сапсан"Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищамВзрывы гремят на Украине
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, потери всу
На Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
Армия России поразила военные аэродромы и объекты энергетики на Украине
12:47 12.11.2024 (обновлено: 12:51 12.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты энергетики и военным аэродромам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - сказано в сводке военного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 622 беспилотных летательных аппарата, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 176 танков и других боевых бронированных машин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 28 182 единицы специальной военной автомобильной техники.
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