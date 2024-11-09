https://crimea.ria.ru/20241109/rossiyskiy-boets-rukoy-sbil-dron-i-spas-zhizni-vosmerym-tovarischam-1141731762.html
Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко спас своих товарищей, отбив вражеский дрон рукой. О героическом поступке солдата... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T17:32
2024-11-09T17:32
2024-11-09T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко спас своих товарищей, отбив вражеский дрон рукой. О героическом поступке солдата рассказали в Минобороны России.Отмечается, что рота Мозговенко в одном из боев оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения.Своим поступком он спас жизни восьмерым членам экипажа боевой машины.За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Вячеслав Мозговенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.В Минобороны рассказали, что герой защищает интересы Родины с 24 февраля 2022 года. За это время в составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы дали Мозговенко позывной "Охотник". Боец выполнял задачи на различных направлениях, трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй, отметили в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняЗа семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из СевастополяПозывной "Крым": как Крымская весна изменила судьбу мальчишки
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новости сво, герои сво, министерство обороны рф, награды, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, подвиги героев
Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
Младший лейтенант сбил дрон рукой и получил звание Героя России за спасение товарищей
17:32 09.11.2024 (обновлено: 17:34 09.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко спас своих товарищей, отбив вражеский дрон рукой. О героическом поступке солдата рассказали в Минобороны России.
Отмечается, что рота Мозговенко в одном из боев оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения.
"Военнослужащий заметил дрон противника, приближающийся на большой скорости к его боевой машине. Вооружение машины было повреждено, поэтому, не имея возможности открыть огонь, Вячеслав, проявив мужество и самоотверженность, отбил вражеский дрон рукой. В результате получил тяжелое ранение, ожоги лица и дыхательных путей", - говорится в сообщении.
Своим поступком он спас жизни восьмерым членам экипажа боевой машины.
За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Вячеслав Мозговенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.
В Минобороны рассказали, что герой защищает интересы Родины с 24 февраля 2022 года. За это время в составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.
За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы дали Мозговенко позывной "Охотник". Боец выполнял задачи на различных направлениях, трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй, отметили в военном ведомстве.
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