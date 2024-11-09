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Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам

Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам

Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко спас своих товарищей, отбив вражеский дрон рукой. О героическом поступке солдата... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T17:32

2024-11-09T17:32

2024-11-09T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. Заместитель командира боевой машины младший лейтенант Вячеслав Мозговенко спас своих товарищей, отбив вражеский дрон рукой. О героическом поступке солдата рассказали в Минобороны России.Отмечается, что рота Мозговенко в одном из боев оказалась в полуокружении. Получив задачу на отход, он приступил к эвакуации вооружения и личного состава подразделения.Своим поступком он спас жизни восьмерым членам экипажа боевой машины.За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Вячеслав Мозговенко было присвоено звание Героя Российской Федерации.В Минобороны рассказали, что герой защищает интересы Родины с 24 февраля 2022 года. За это время в составе десантно-штурмового взвода он неоднократно вступал в бой с превосходящими силами противника, уничтожил десятки неонацистов.За тихий и дерзкий стиль работы сослуживцы дали Мозговенко позывной "Охотник". Боец выполнял задачи на различных направлениях, трижды получал ранения, но всегда возвращался в строй, отметили в военном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огняЗа семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из СевастополяПозывной "Крым": как Крымская весна изменила судьбу мальчишки

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, герои сво, министерство обороны рф, награды, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, подвиги героев