https://crimea.ria.ru/20241112/vzryvy-gremyat-na-ukraine-1141780307.html

Взрывы гремят на Украине

Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Взрывы гремят на Украине

Ночью и утром во вторник серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T08:07

2024-11-12T08:07

2024-11-12T08:07

украина

взрыв

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харьков

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киев

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ночью и утром во вторник серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ.В Харькове поврежден объект инфраструктуры. По данным РИА Новости, удар в пригороде Харькова нанесен по колонне с украинской военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска,Воздушная тревога утром 12 ноября уже несколько раз звучала в Запорожской области. Начальник местной областной военной администрации Иван Федоров сообщил об ударах в Запорожском и Васильевском районах. По его данным, в течение суток зафиксированы 432 взрыва. Также взрывы гремели в Киеве."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" - сообщал Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.О взрывах за пределами столицы Украины сообщил украинский телеканал. Громко было и в Полтаве.Накануне взрывы прогремели в городах Николаев и Запорожье на Украине, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на УкраинеПосле удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две областиОбъекты инфраструктуры разбиты в областях Украины

украина

харьков

запорожье

киев

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, в мире, харьков, запорожье, киев, новости