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Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Взрывы гремят на Украине
Взрывы гремят на Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Взрывы гремят на Украине
Ночью и утром во вторник серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T08:07
2024-11-12T08:07
украина
взрыв
в мире
харьков
запорожье
киев
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ночью и утром во вторник серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ.В Харькове поврежден объект инфраструктуры. По данным РИА Новости, удар в пригороде Харькова нанесен по колонне с украинской военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска,Воздушная тревога утром 12 ноября уже несколько раз звучала в Запорожской области. Начальник местной областной военной администрации Иван Федоров сообщил об ударах в Запорожском и Васильевском районах. По его данным, в течение суток зафиксированы 432 взрыва. Также взрывы гремели в Киеве."Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" - сообщал Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.О взрывах за пределами столицы Украины сообщил украинский телеканал. Громко было и в Полтаве.Накануне взрывы прогремели в городах Николаев и Запорожье на Украине, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на УкраинеПосле удара по энергообъекту на севере Украины обесточены две областиОбъекты инфраструктуры разбиты в областях Украины
украина
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, взрыв, в мире, харьков, запорожье, киев, новости
Взрывы гремят на Украине

Утром во вторник серия взрывов прогремела в нескольких областях Украины

08:07 12.11.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Ночью и утром во вторник серия мощных взрывов прогремела в нескольких областях Украины. Об этом сообщают местные власти и СМИ.
В Харькове поврежден объект инфраструктуры.

"В Холодногорском районе поврежден магистральный трубопровод одного из коммунальных предприятий Харькова. На месте работают специалисты соответствующих служб", - написал в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов.

По данным РИА Новости, удар в пригороде Харькова нанесен по колонне с украинской военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска,
Воздушная тревога утром 12 ноября уже несколько раз звучала в Запорожской области. Начальник местной областной военной администрации Иван Федоров сообщил об ударах в Запорожском и Васильевском районах. По его данным, в течение суток зафиксированы 432 взрыва.
Также взрывы гремели в Киеве.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" - сообщал Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
О взрывах за пределами столицы Украины сообщил украинский телеканал. Громко было и в Полтаве.
Накануне взрывы прогремели в городах Николаев и Запорожье на Украине, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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УкраинаВзрывВ миреХарьковЗапорожьеКиевНовости
 
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