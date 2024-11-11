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Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине

Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Мощные взрывы и воздушная тревога: что происходит на Украине

Взрывы прогремели в городах Николаев и Запорожье на Украине, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T09:33

2024-11-11T09:33

2024-11-11T09:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в городах Николаев и Запорожье на Украине, в 12 областях страны объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ.Так, о взрывах в двух городах заявили украинский телеканал "Общественное" и издание "Зеркало недели". О последствиях не уточняется, в обоих регионах объявлена воздушная тревога.Кроме того воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской и других областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, в 07.46 мск тревогу объявили в Черкасской, Черниговской, Кировоградской областях, спустя две минуты сигнал прозвучал в Житомирской, Винницкой областях. В Киеве, в Одесской и Николаевской областях тревогу объявили в период с 07.50 по 07.52 мск. Также об опасности предупредили в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.Ранее на Украине заявляли о 384 взрывах и повреждении инфраструктуры. Накануне Житомирская и Ровенская области были частично обесточены после удара по энергообъекту.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты инфраструктуры разбиты в областях УкраиныМощные взрывы на Украине - повреждены объекты инфраструктурыСотни взрывов за ночь – на Украине повреждена критическая инфраструктура

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, взрыв, николаев, николаевская область, запорожье, киев, вооруженные силы россии