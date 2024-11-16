https://crimea.ria.ru/20241116/zelenskiy-obyavil-uslovie-dlya-peregovorov-s-rossiey-1141904987.html

Зеленский объявил условие для переговоров с Россией

Зеленский объявил условие для переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Зеленский объявил условие для переговоров с Россией

Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T17:14

2024-11-16T17:14

2024-11-16T17:24

переговоры

украина

россия

новости

политика

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПереговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти Россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, новости, политика, владимир зеленский