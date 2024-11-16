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Зеленский объявил условие для переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Зеленский объявил условие для переговоров с Россией
Зеленский объявил условие для переговоров с Россией - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Зеленский объявил условие для переговоров с Россией
Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T17:14
2024-11-16T17:24
переговоры
украина
россия
новости
политика
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваПереговоры по Украине - Лукашенко заявил о "прозрении" Запада"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти Россия
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переговоры, украина, россия, новости, политика, владимир зеленский
Зеленский объявил условие для переговоров с Россией

Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Украины третьими странами

17:14 16.11.2024 (обновлено: 17:24 16.11.2024)
 
© AP Photo Omar HavanaВладимир Зеленский время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP Photo Omar Havana
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.
Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.
"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио".
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.
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