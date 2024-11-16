Зеленский объявил условие для переговоров с Россией
Зеленский допустил переговоры с РФ при поддержке Украины третьими странами
17:14 16.11.2024 (обновлено: 17:24 16.11.2024)
© AP Photo Omar HavanaВладимир Зеленский время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo Omar Havana
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с РФ, при условии поддержки и усиления Украины третьими странами.
Соответствующее заявление Зеленский сделал, отвечая на вопрос, о том, при каких условиях возможны переговоры с Россией.
"При условии, что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной... Если мы говорим... в тех условиях, в которых мы сейчас: не усилены некоторыми элементами важными, то это уже на входе проигрышный статус этих переговоров для Украины", - заявил Зеленский в интервью "Украинскому радио".
18 октября президент России Владимир Путин заявил, что Москва не пойдет на временные перемирия по Украине, поскольку заинтересована только в обеспечении долгосрочной безопасности. Он также подчеркнул, что речи о "размене территорий" идти не может, исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.
Президент добавил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, однако переговоры могут состоятся исключительно на базе стамбульских договоренностей, которые ранее были парафированы украинской стороной.
23 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине в какой-то момент закончится решением сесть за стол переговоров.
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