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Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем
Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем
Полицейские задержали мужчину, который взял в заложники посетителей одного из ресторанов в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на телеканал BFMTV пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T19:01
2024-11-16T19:01
2024-11-16T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Полицейские задержали мужчину, который взял в заложники посетителей одного из ресторанов в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на телеканал BFMTV пишет РИА Новости.Уточняется, что четверо взятых в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа освобождены, они не пострадали ранены, а подозреваемый задержан.Как сообщалось в субботу, посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники.По информации парижских правоохранителей, захватил заложников сын владельца заведения общепита, он забаррикадировался внутри. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Позже появилась информация, что подозреваемый страдает наркоманией.Ранее сообщалось, что мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу вечером в центре Парижа, один человек скончался, четверо ранены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в миреФранцузские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова
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париж, происшествия, новости, заложники, франция, в мире
Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем
Полицейские задержали захватившего заложников в ресторане в предместье Парижа
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Полицейские задержали мужчину, который взял в заложники посетителей одного из ресторанов в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на телеканал BFMTV пишет РИА Новости.
Уточняется, что четверо взятых в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа освобождены, они не пострадали ранены, а подозреваемый задержан.
"Заложники освобождены… безумец задержан", - сообщает телеканал, ссылаясь на свои источники.
Как сообщалось
в субботу, посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники.
По информации парижских правоохранителей, захватил заложников сын владельца заведения общепита, он забаррикадировался внутри. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Позже появилась информация, что подозреваемый страдает наркоманией.
Ранее сообщалось
, что мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу вечером в центре Парижа, один человек скончался, четверо ранены.
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