https://crimea.ria.ru/20241116/zaderzhan-zakhvativshiy-zalozhnikov-v-kafe-pod-parizhem-1141906135.html

Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем

Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Задержан захвативший заложников в кафе под Парижем

Полицейские задержали мужчину, который взял в заложники посетителей одного из ресторанов в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на телеканал BFMTV пишет РИА... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T19:01

2024-11-16T19:01

2024-11-16T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Полицейские задержали мужчину, который взял в заложники посетителей одного из ресторанов в пригороде Парижа. Об этом со ссылкой на телеканал BFMTV пишет РИА Новости.Уточняется, что четверо взятых в заложники сотрудников ресторана в пригороде Парижа освобождены, они не пострадали ранены, а подозреваемый задержан.Как сообщалось в субботу, посетители ресторана в городе Исси-ле-Мулино недалеко от Парижа попали в заложники.По информации парижских правоохранителей, захватил заложников сын владельца заведения общепита, он забаррикадировался внутри. По тем же данным, он вооружен ножом и заявил о намерении покончить с собой. Позже появилась информация, что подозреваемый страдает наркоманией.Ранее сообщалось, что мужчина с криками "Аллах Акбар" напал с ножом на прохожих в субботу вечером в центре Парижа, один человек скончался, четверо ранены.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Французский стыд: чем запомнится Олимпиада-2024Задержание Павла Дурова в Париже: реакция в России и в миреФранцузские СМИ не писали о трагедии в Учкуевке – дочь Юлиана Семенова

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

париж, происшествия, новости, заложники, франция, в мире