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Как выглядит сейчас рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма – фотофакт

Как выглядит сейчас рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма – фотофакт - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Как выглядит сейчас рухнувший мост в Джанкойском районе Крыма – фотофакт

Автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово рухнул три дня назад, вечером 13 ноября. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T19:19

2024-11-16T19:19

2024-11-16T19:19

обрушение моста в джанкойском районе крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма возле села Маслово рухнул три дня назад, вечером 13 ноября.Обрушилось сооружение над железнодорожным полотном. В момент обрушения на мосту находились два автомобиля, два человека были госпитализированы. Состояние одного из них было тяжелым, второй после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.Как заявил глава Крыма Аксенов сказал, обрушившийся автодорожный мост полностью восстановят в следующем году. Примерная стоимость работ составит 180 миллионов рублей.По информации главы Джанкойского района Инны Федоренко, разработаны альтернативные маршруты через Соленое Озеро, которые позволяют добираться до нужных пунктов назначения. На время ремонта рухнувшего моста действует новое расписание движения общественного транспорта в Джанкойском районе.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют трассу на Джанкой в КрымуХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицыВ Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

джанкойский район

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2024

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