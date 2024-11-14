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Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму
Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024
Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму
Трассу Армянск – Красноперекопск – Джанкой в Крыму начнут ремонтировать в следующем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время расширенного... РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T14:35
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крым
джанкой
сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Трассу Армянск – Красноперекопск – Джанкой в Крыму начнут ремонтировать в следующем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время расширенного заседания коллегии министерства транспорта.Он отметил, что с 2025 года в Крыму продолжится программа ремонта республиканских и муниципальных дорог, и, кроме крупных объектов, утвержденных ФЦП, туда войдут дороги федерального значения.Также глава добавил, что на повестке дня находятся дороги внутри муниципальных образований."Договорились о том, что грунтовых дорог остаться не должно. Почти на четырех тысячах километров полностью было проведено грейдирование", - отметил Аксенов.Глава отметил. что "Крымавтодор" снабжают дополнительной техникой для того, чтобы предприятие было основным подрядчиком на всех работах, которые выполняются на территории республики, включая строительство и реконструкцию дорог.Всего в Крыму будет построено и отремонтировано 1290 км дорог в ближайшие пять лет, сообщил ранее глава республики. По его словам, до 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
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крым, джанкой, сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма
Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму

Трассу на Джанкой начнут ремонтировать в 2025 году – Аксенов

14:35 14.11.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДороги в Крыму
Дороги в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Трассу Армянск – Красноперекопск – Джанкой в Крыму начнут ремонтировать в следующем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время расширенного заседания коллегии министерства транспорта.
Он отметил, что с 2025 года в Крыму продолжится программа ремонта республиканских и муниципальных дорог, и, кроме крупных объектов, утвержденных ФЦП, туда войдут дороги федерального значения.
"Из таких дорог у нас пока два направления – это Армянск – Красноперекопск – Джанкой, которая требует приложения усилий. Основная дорога, которая сегодня разбита – это Джанкойская, в худшем состоянии находится. Понимаем, что есть нюансы с точки зрения снабжения исторических регионов, наших соседей, есть нюансы с точки зрения прохождения тяжелой техники. Дорога должна будет приведена в нормативное состояние", - сказал Аксенов.
Также глава добавил, что на повестке дня находятся дороги внутри муниципальных образований.
"Договорились о том, что грунтовых дорог остаться не должно. Почти на четырех тысячах километров полностью было проведено грейдирование", - отметил Аксенов.
Глава отметил. что "Крымавтодор" снабжают дополнительной техникой для того, чтобы предприятие было основным подрядчиком на всех работах, которые выполняются на территории республики, включая строительство и реконструкцию дорог.
Всего в Крыму будет построено и отремонтировано 1290 км дорог в ближайшие пять лет, сообщил ранее глава республики. По его словам, до 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымДжанкойСергей АксеновРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогНовости Крыма
 
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