https://crimea.ria.ru/20241114/kogda-otremontiruyut-trassu-na-dzhankoy-v-krymu-1141853943.html

Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму

Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2024

Когда отремонтируют трассу на Джанкой в Крыму

Трассу Армянск – Красноперекопск – Джанкой в Крыму начнут ремонтировать в следующем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время расширенного... РИА Новости Крым, 14.11.2024

2024-11-14T14:35

2024-11-14T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Трассу Армянск – Красноперекопск – Джанкой в Крыму начнут ремонтировать в следующем году, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время расширенного заседания коллегии министерства транспорта.Он отметил, что с 2025 года в Крыму продолжится программа ремонта республиканских и муниципальных дорог, и, кроме крупных объектов, утвержденных ФЦП, туда войдут дороги федерального значения.Также глава добавил, что на повестке дня находятся дороги внутри муниципальных образований."Договорились о том, что грунтовых дорог остаться не должно. Почти на четырех тысячах километров полностью было проведено грейдирование", - отметил Аксенов.Глава отметил. что "Крымавтодор" снабжают дополнительной техникой для того, чтобы предприятие было основным подрядчиком на всех работах, которые выполняются на территории республики, включая строительство и реконструкцию дорог.Всего в Крыму будет построено и отремонтировано 1290 км дорог в ближайшие пять лет, сообщил ранее глава республики. По его словам, до 2028 года планируется завершить строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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