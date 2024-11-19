https://crimea.ria.ru/20241119/otstavka-prezidenta-abkhazii-prinyata-parlamentom-strany-1141972547.html

Отставка президента Абхазии принята парламентом страны

Отставка президента Абхазии принята парламентом страны - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Отставка президента Абхазии принята парламентом страны

Отставку президента Абхазии Аслана Бжании принял парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T15:13

2024-11-19T15:13

2024-11-19T15:14

абхазия

беспорядки в абхазии

новости

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/10/1141901538_0:152:982:704_1920x0_80_0_0_6d204dbf22b2d616a234dc693d387a2c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Отставку президента Абхазии Аслана Бжании принял парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.Во вторник утром стало известно, что представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Тайное голосование проводилось с помощью бюллетеней.Исполняющим обязанности президента республики становится вице-президент Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия.В столице Абхазии прошли акции протеста после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной. Помимо этого, было выдвинуто требование о немедленной отставки президента Аслана Бжания.Беспорядка вспыхнули в Сухуми 15 ноября. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241119/chto-proiskhodit-v-abkhazii-i-kak-mogut-razvivatsya-sobytiya-1141963480.html

абхазия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абхазия, беспорядки в абхазии, новости, в мире, политика