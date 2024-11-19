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Отставка президента Абхазии принята парламентом страны - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Отставка президента Абхазии принята парламентом страны
Отставка президента Абхазии принята парламентом страны - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Отставка президента Абхазии принята парламентом страны
Отставку президента Абхазии Аслана Бжании принял парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T15:13
2024-11-19T15:14
абхазия
беспорядки в абхазии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Отставку президента Абхазии Аслана Бжании принял парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.Во вторник утром стало известно, что представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Тайное голосование проводилось с помощью бюллетеней.Исполняющим обязанности президента республики становится вице-президент Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия.В столице Абхазии прошли акции протеста после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной. Помимо этого, было выдвинуто требование о немедленной отставки президента Аслана Бжания.Беспорядка вспыхнули в Сухуми 15 ноября. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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абхазия, беспорядки в абхазии, новости, в мире, политика
Отставка президента Абхазии принята парламентом страны

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании

15:13 19.11.2024 (обновлено: 15:14 19.11.2024)
 
© Фото : администрация президента Республики АбхазияПрезидент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
Президент Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
© Фото : администрация президента Республики Абхазия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Отставку президента Абхазии Аслана Бжании принял парламент страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании", – сообщает корреспондент РИА Новости.

Во вторник утром стало известно, что представители власти Республики Абхазия и оппозиции после переговоров подписали Соглашение, согласно которому президент Аслан Бжания подает заявление об отставке. Тайное голосование проводилось с помощью бюллетеней.
Исполняющим обязанности президента республики становится вице-президент Гунба, который в соответствии с поданным заявлением освобождает от должности премьер-министра. Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия.
В столице Абхазии прошли акции протеста после того, как парламент принял закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов". Этот документ нужен для работы межправительственного соглашения с Россией об инвестициях.
По мнению оппозиции, ратификация соглашения об инвестициях будет способствовать тому, что российские компании начнут строить в Абхазии апартаменты, что приведет к росту цен на жилье. Кроме того, протестующие убеждены, что это приведет к серьезным потерям для малого и среднего местного бизнеса.
Оппозиция требует снять документ с рассмотрения и отложить ратификацию соглашения до президентских выборов, которые ожидаются весной. Помимо этого, было выдвинуто требование о немедленной отставки президента Аслана Бжания.
Беспорядка вспыхнули в Сухуми 15 ноября. Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у парламента. Митингующие пошли на штурм здания парламента и взяли его под контроль, вскрыв двери и выломав решетки на окнах.
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