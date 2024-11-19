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Главное за день: 19 ноября

Главное за день: 19 ноября - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Главное за день: 19 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины России. ВСУ нанесли удар по военному объекту в Брянской области шестью РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T23:11

2024-11-19T23:11

2024-11-19T23:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении обновленной ядерной доктрины России. ВСУ нанесли удар по военному объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS. В Ростовской области при атаке дронов ранен мирный житель. В Бразилии приняли итоговую декларацию саммита "Большой двадцатки". В Балтийском море повреждены два кабеля связи между странами Евросоюза. Владимир Зеленский озвучил новый так называемый "план стойкости" Украины, в котором нет выборов президента. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РоссииПрезидент России Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину РФ - указ об утверждении Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.Согласно новой версии, Россия будет рассматривать агрессию любого неядерного государства, осуществленную при поддержке ядерного, как совместное нападение. В этом случае она оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников оружия массового поражения.ВСУ атаковали военный объект в Брянской области ракетами ATACMSНочью Вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что пять ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", шестая была повреждена. По данным ведомства, фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию военного объекта в Брянской области, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.В Ростовской области после атаки дронов пострадал мужчинаПри атаке вражеских беспилотников на Ростовскую область произошел взрыв на трассе в Белокалитвинском районе, ранен водитель "ГАЗели", сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Еще один беспилотный летательный аппарат был уничтожен в районе Таганрога – там обошлось без последствий, подчеркнул глава региона.Вечером вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска.Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларациюУчастники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. В документе содержатся базовые принципы G20 в области справедливого мироустройства, урегулирования военных конфликтов, борьбы с голодом и другими вызовами современности.В Балтийском море произошел разрыв кабелей связи между странами ЕСУтром стало известно о повреждении кабеля связи между Швецией и Литвой. Кабель был перерезан в воскресенье вечером на дне Балтийского моря. При этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что говорить о диверсии пока рано. Такого же мнения придерживается и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. При этом полиция Швеции начала предварительное расследование инцидента как диверсию, однако эта классификация может измениться, уточнили силовики.Новый план ЗеленскогоВладимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру". Об основных пунктах плана рассказал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк."План стойкости" состоит из 10 пунктов: "единство", "фронт", "оружие", "деньги", "энергетика", "безопасность", "сообщества", "человеческий капитал", "культурный суверенитет" и "политика героев."По словам Железняка, выборов на Украине до конца боевых действий не планируется, зато ожидается создание "министерства объединения Украины" и некоего "культурного Рамштайна".Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНРАрмия России продолжает наступление в Донецкой Народной Республике. 19 ноября подразделения группировки войск "Центр" освободили Новоселидовку, сообщили в Минобороны России.

https://crimea.ria.ru/20241119/erdogan-vyskazalsya-o-riskakh-udarov-vglub-rossii-dalnoboynymi-raketami-1141981218.html

https://crimea.ria.ru/20241119/udary-raketami-atacms-po-bryanskoy-oblasti--kommentariy-lavrova-1141977648.html

https://crimea.ria.ru/20241119/evakuatsiya-i-pozhar-drony-atakovali-predpriyatie-v-voronezhskoy-oblasti-1141982329.html

https://crimea.ria.ru/20241119/otstavka-prezidenta-abkhazii-prinyata-parlamentom-strany-1141972547.html

https://crimea.ria.ru/20241119/zelenskiy-obidelsya-na-nato-1141979085.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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