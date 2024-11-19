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Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора
Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора
Орбита Международной космической станции скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом во вторник сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-19T23:59
2024-11-20T00:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Орбита Международной космической станции скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом во вторник сообщили в "Роскосмосе". После маневра период обращения станции составил 92,86 минут, а средняя высота орбиты — 417,35 километров, добавили в Роскосмосе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонЧерное море и Крым показали из космосаКрымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов
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роскосмос, мкс, космос, мусор, происшествия, новости
Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора

Роскосмос: корабль "Прогресс МС-28" увел МКС от столкновения с космическим мусором

23:59 19.11.2024 (обновлено: 00:05 20.11.2024)
 
© РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Орбита Международной космической станции скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом во вторник сообщили в "Роскосмосе".
"В 23:09 мск включены двигатели грузовика "Прогресс МС-28", которые проработали 330, 90 секунд и выдали импульс 0,5 м/с, что позволило увеличить орбиту МКС примерно на 800 метров", - сказано в сообщении корпорации.
После маневра период обращения станции составил 92,86 минут, а средняя высота орбиты — 417,35 километров, добавили в Роскосмосе.
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