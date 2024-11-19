https://crimea.ria.ru/20241119/intsident-v-kosmose-korabl-progress-uvel-mks-ot-kosmicheskogo-musora-1141984429.html

Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора

Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Инцидент в космосе: корабль "Прогресс" увел МКС от космического мусора

Орбита Международной космической станции скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом во вторник сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-19T23:59

2024-11-19T23:59

2024-11-20T00:05

роскосмос

мкс

космос

мусор

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Орбита Международной космической станции скорректирована из-за угрозы столкновения с космическим мусором. Об этом во вторник сообщили в "Роскосмосе". После маневра период обращения станции составил 92,86 минут, а средняя высота орбиты — 417,35 километров, добавили в Роскосмосе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Космонавт: на орбите много кому снится один и тот же заразный сонЧерное море и Крым показали из космосаКрымчанин Шкаплеров получил свою звезду на Аллее космонавтов

космос

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, мкс, космос, мусор, происшествия, новости