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Какую погоду принесет в Крым циклон из Балтийского моря - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Какую погоду принесет в Крым циклон из Балтийского моря
Какую погоду принесет в Крым циклон из Балтийского моря - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Какую погоду принесет в Крым циклон из Балтийского моря
В среду полуостров окажется под влиянием циклона с центром над Балтийским морем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
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крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В среду полуостров окажется под влиянием циклона с центром над Балтийским морем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.На побережье преимущественно без осадков. Дожди вероятны только на Южном берегу. Ночью в Алуште дождь и до +11, в Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и до +10. Днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ялте вероятны дожди.Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241119/shtormovoy-veter-tri-dnya-budet-bushevat-v-sevastopole-1141973842.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма
Какую погоду принесет в Крым циклон из Балтийского моря

В среду в Крыму ожидается до 16 градусов тепла и дожди на Южном берегу

00:01 20.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В среду полуостров окажется под влиянием циклона с центром над Балтийским морем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, лишь в южных и восточных районах вероятен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +11; днем +11…16, в горах +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.
На побережье преимущественно без осадков. Дожди вероятны только на Южном берегу. Ночью в Алуште дождь и до +11, в Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и до +10. Днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ялте вероятны дожди.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
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Шторм в Севастополе
Вчера, 16:03
Штормовой ветер три дня будет бушевать в Севастополе
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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