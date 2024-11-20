Какую погоду принесет в Крым циклон из Балтийского моря
В среду в Крыму ожидается до 16 градусов тепла и дожди на Южном берегу
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В среду полуостров окажется под влиянием циклона с центром над Балтийским морем. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков, лишь в южных и восточных районах вероятен небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…7, на побережье до +11; днем +11…16, в горах +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +14…16.
На побережье преимущественно без осадков. Дожди вероятны только на Южном берегу. Ночью в Алуште дождь и до +11, в Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и до +10. Днем воздух прогреется до 16 градусов, в Ялте вероятны дожди.
Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Днем и до конца суток 21 ноября, в течение 23 ноября и ночью 24 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег. Усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 25-30 м/с. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов, высота волн в западной акватории Черного моря достигнет 3-3,5 метра, в юго-восточной акватории Черного моря – 1,5-2,5 метра, в акватории Азовского моря – 1,3-2 метра. На реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-0,8 метра.
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