https://crimea.ria.ru/20241108/prodazhi-krymskogo-vina-rastut---o-chem-vinodely-prosyat-pravitelstvo-1141708828.html

Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительство

Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительство - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительство

Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T13:42

2024-11-08T13:42

2024-11-08T13:42

эксклюзивы риа новости крым

виноделие в крыму

виноделие

мнения

тимофей месеняшин

крым

экономика

экономика крыма

господдержка

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/18/1124269369_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_bb6630b7b3d8a54ef381e78c0fdf1641.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Продажи крымского вина увеличиваются внутри республики и в остальной части России, в этой связи растет и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин, а также оценил перспективу поднятия пошлин на вино из недружественных стран.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в рамках Третьего российского винодельческого форума высказал мнение, что пошлина на вина из недружественных стран может быть увеличена с нынешних 25% до 30-50%. Это позволит сформировать источник для того, чтобы направить деньги на развитие российского виноградарства.Пошлины и меры поддержки"Пока речь идет только о том, что правительство будет рассматривать такую возможность. Главная задача здесь - пополнить бюджет и направить средства для стимулирования виноградарства и виноделия России. Однозначно, действующие сейчас меры оказывают очень большую помощь виноградарям и виноделам, и я не сомневаюсь, что и в данном случае правительство учтет все риски и нюансы, которые могут возникнуть при повышении пошлины до какого-то определенного уровня", - оценивает инициативу Месеняшин.По его словам, пока трудно прогнозировать, как такая мера может отразиться на ценах. Рынок может отреагировать по-разному. Однако виноделы точно смогут получить дополнительную государственную помощь. При этом, по мнению эксперта, такую помощь было бы правильно направить, в частности, на создание новых площадей хранения вина.Кроме того, по его словам, крымскому виноделию нужны молодые кадры. Сейчас ощущается острый дефицит трактористов, агрономов, обработчиков, виноградарей, а значит одной из мер должна стать кампания по популяризации профессий отрасли. Еще одно важное направление - усиление поддержки по приобретению техники и оборудования: здесь хорошо мог бы сработать льготный лизинг, считают в крымской ассоциации.Крымское вино в трендеПотребность в увеличении складских площадей, в кадрах и технике связана с положительной тенденцией, которую отмечают крымские виноделы: сейчас крымское вино - в тренде."Все отзывы от коллег по поводу продажи внутри Крыма говорят об уверенном росте продаж крымской продукции. Крымский потребитель однозначно голосует за местные вина. На материке тоже с удовольствием пьют крымское вино, проходит огромное количество дегустаций, различных салонов, каждый винодел себя представляет. Продажи на материке тоже растут по многим предприятиям", - говорит Месеняшин.По его словам, это выбор обусловлен качеством. Только в рамках состоявшегося 7 ноября Третьего российского винодельческого форума вина сразу нескольких крымских предприятий отмечены высокими наградами и гран-при. Лучим вином России тоже стал продукт одного из крымских заводов.Что касается цен на крымскую продукцию, они весьма конкуренты, информации о грядущем подорожании пока нет: "Коллеги не обсуждают эти моменты", - подытожил глава Ассоциации.Российское вино занимает до 60 процентов отечественного рынка, в стране растут площади виноградников, но нам еще "есть, к чему стремиться", заявлял ранее гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, за 10 лет на государственную поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России впервые вручат виноделам премию ГолицынаРазвитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в МосквеДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – эксперты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие в крыму, виноделие, мнения, тимофей месеняшин, крым, экономика, экономика крыма, господдержка, новости крыма