https://crimea.ria.ru/20241016/razvitie-vinodeliya-v-novykh-regionakh-obsudyat-na-forume-v-moskve-1141106573.html

Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве

Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве - РИА Новости Крым, 16.10.2024

Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве

Перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценят в ходе третьего... РИА Новости Крым, 16.10.2024

2024-10-16T07:13

2024-10-16T07:13

2024-10-16T07:13

виноделие

виноделие в крыму

дмитрий киселев

россия

новые регионы россии

новости

экономика

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценят в ходе третьего Российского винодельческого форума в Москве. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.По его словам, виноградарство и виноделие - это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. И форум, который проводится каждый год при поддержке Росконгресса, оказался очень популярным и содержательным мероприятием, добавил Киселев.Говоря о перспективах развития отрасли в новых регионах, Киселев отметил, что эта тема неминуемо возникнет, но пока там еще многое предстоит для этого сделать.Также, по его словам, за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности."Все эти совершенно зверские санкции, беспрецедентные в мире, которые были объявлены в отношении России, больше повредили Европе, чем нам, и нам удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Конечно, российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент, и удачные примеры уже есть", - заверил Киселев.В Херсонской и Запорожской области насчитывается более шести тысяч гектаров виноградников, отметил в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциация виноградарей и виноделов России Алексей Плотников. По его словам, как только ситуация позволит вернуться к виноградарству и виноделию в этих регионах, работа будет налаженаРоссийский винодельческий форум пройдет 7-8 ноября в Москве.Россия экспортирует 10% произведенных вин, такие данные ранее привела заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое и крепленое вино в этом году могут подорожатьДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноделие, виноделие в крыму, дмитрий киселев, россия, новые регионы россии, новости, экономика, экспорт