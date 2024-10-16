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Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве - РИА Новости Крым, 16.10.2024
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Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве
Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве - РИА Новости Крым, 16.10.2024
Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве
Перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценят в ходе третьего... РИА Новости Крым, 16.10.2024
2024-10-16T07:13
2024-10-16T07:13
виноделие
виноделие в крыму
дмитрий киселев
россия
новые регионы россии
новости
экономика
экспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценят в ходе третьего Российского винодельческого форума в Москве. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.По его словам, виноградарство и виноделие - это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. И форум, который проводится каждый год при поддержке Росконгресса, оказался очень популярным и содержательным мероприятием, добавил Киселев.Говоря о перспективах развития отрасли в новых регионах, Киселев отметил, что эта тема неминуемо возникнет, но пока там еще многое предстоит для этого сделать.Также, по его словам, за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности."Все эти совершенно зверские санкции, беспрецедентные в мире, которые были объявлены в отношении России, больше повредили Европе, чем нам, и нам удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Конечно, российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент, и удачные примеры уже есть", - заверил Киселев.В Херсонской и Запорожской области насчитывается более шести тысяч гектаров виноградников, отметил в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциация виноградарей и виноделов России Алексей Плотников. По его словам, как только ситуация позволит вернуться к виноградарству и виноделию в этих регионах, работа будет налаженаРоссийский винодельческий форум пройдет 7-8 ноября в Москве.Россия экспортирует 10% произведенных вин, такие данные ранее привела заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белое и крепленое вино в этом году могут подорожатьДаже дешевые вина в Крыму находятся на высоком уровне качества – экспертыЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – Аксенов
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виноделие, виноделие в крыму, дмитрий киселев, россия, новые регионы россии, новости, экономика, экспорт
Развитие виноделия в новых регионах обсудят на форуме в Москве

На винодельческом форуме оценят экспортный потенциал российского вина – Киселев

07:13 16.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБутылки в подвале предприятия "Солнечная долина" в Крыму.
Бутылки в подвале предприятия Солнечная долина в Крыму. - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Перспективы развития виноделия и виноградарства на территории исторических регионов России и экспортный потенциал российского вина оценят в ходе третьего Российского винодельческого форума в Москве. Об этом сообщил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.
"Повестка форума в 2024 году широка, как никогда. Во-первых, там будут обсуждаться и наши планы виноградарства и виноделия на новых российских территориях. <…> Кроме того, на форуме мы планируем серьезно проанализировать перспективы международного сотрудничества наших виноградарей и виноделов. В частности, оценить экспортный потенциал российского вина", - сказал он в ходе пресс-конференции на площадке "России сегодня".
По его словам, виноградарство и виноделие - это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей российской экономики. И форум, который проводится каждый год при поддержке Росконгресса, оказался очень популярным и содержательным мероприятием, добавил Киселев.
Говоря о перспективах развития отрасли в новых регионах, Киселев отметил, что эта тема неминуемо возникнет, но пока там еще многое предстоит для этого сделать.
Также, по его словам, за последние два с половиной года России удалось создать новую архитектуру внешнеэкономической деятельности.
"Все эти совершенно зверские санкции, беспрецедентные в мире, которые были объявлены в отношении России, больше повредили Европе, чем нам, и нам удалось построить новые экспортные маршруты и расширить ассортимент товаров. Конечно, российское вино, безусловно, должно войти в этот ассортимент, и удачные примеры уже есть", - заверил Киселев.
В Херсонской и Запорожской области насчитывается более шести тысяч гектаров виноградников, отметил в ходе пресс-конференции исполнительный директор Ассоциация виноградарей и виноделов России Алексей Плотников. По его словам, как только ситуация позволит вернуться к виноградарству и виноделию в этих регионах, работа будет налажена
Российский винодельческий форум пройдет 7-8 ноября в Москве.
Россия экспортирует 10% произведенных вин, такие данные ранее привела заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВиноделиеВиноделие в КрымуДмитрий КиселевРоссияНовые регионы РоссииНовостиЭкономикаЭкспорт
 
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