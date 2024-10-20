https://crimea.ria.ru/20241020/v-rossii-vpervye-vruchat-vinodelam-premiyu-golitsyna-1141108725.html

В России впервые вручат виноделам премию Голицына

В России впервые вручат виноделам премию Голицына - РИА Новости Крым, 20.10.2024

В России впервые вручат виноделам премию Голицына

Итоги премии Льва Голицына впервые подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом рассказал генеральный директор... РИА Новости Крым, 20.10.2024

2024-10-20T07:41

2024-10-20T07:41

2024-10-20T07:41

дмитрий киселев

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виноделие в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Итоги премии Льва Голицына впервые подведут на Российском винодельческом форуме, который пройдет 7-8 ноября в Москве. Об этом рассказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.В текущем году премия присуждается в восьми номинациях: за лучшее научное сочинение по виноградарству и виноделию, за лучшие виноградники, за лучший столовый виноград, за лучшее красное вино, за лучшее белое вино, за лучшее российское шампанское, за лучшее крепленое вино, а также лучшему выпускнику по специальностям виноградарство и виноделие, перечислил он."У нас в общей сложности 17 заявок, с которыми работает сейчас заявочная комиссия. Голосовать будет уже экспертный совет", - сказал Киселев. Он также отметил, что третий российский винодельческий форум станет "новой, важной вехой в развитии отрасли и заложит перспективы развития не только на 2025 год, но и на десятилетия".В свою очередь первый заместитель директора фонда "Росконгресс" Андрей Реут уточнил, что победитель премии имени Льва Голицына получит один миллион рублей.Ранее эксперты "Винного гида России" после проведенного в Крыму и Севастополе аудита вин местного производства, отметили, что качество вин в Крыму и Севастополе находится на небывало высоком уровне. Это касается не только дорогих вин, но и винодельческой продукции с ценой от 450-500 рублей за бутылку. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Белое и крепленое вино в этом году могут подорожатьЗа 10 лет на поддержку виноделия в Крыму выделено более 4 млрд – АксеновВ Севастополе урожай винограда выше прошлогоднего

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